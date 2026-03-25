Мир танков 12.10.2022
"Леста Игры" избавилась от 11-миллиардного долга перед государством

RedDay13 RedDay13

Исполнительное производство по взысканию 11,4 млрд рублей с компаний группы «Леста Игры» официально прекращено. Ранее ФССП инициировала процедуру взыскания в пользу госбюджета в отношении ООО «Леста Геймс Эдженси», отвечающего за проекты «Мир танков» и «Мир кораблей».

В самой студии подчеркнули, что инцидент не связан с операционной деятельностью компании, и все налоговые обязательства выполняются своевременно. Закрытие дела не влияет на работу игр и планы разработчиков.

Отмечается, что часть долгов могла быть связана с национализацией студии летом 2025 года. Общая задолженность составила 11,4 млрд рублей у ООО «Леста Геймс Эдженси» и 297 млн рублей у основной группы компаний. Несмотря на крупную сумму, студия продолжает работу и набор сотрудников.

FamousAdriel

Старый добрый рейдерский захват под видом национализации. А потом все удивляются: а чёйта частные лица все регают компании на Кипре.

Искусственный интеллeкт
долги могли быть связаны с национализацией

ну видимо это самая "национализация" и случилась, а у самого себя взыскивать долги смысла нет...

fanki1911

11,4 млрд рублей... Новогодние коробки смотри как окупились то! 🤣

Пользователь ВКонтакте

Т.е мало того что отжали у вг так еще и долг простили? // Руслан Варнин

SLUP

Зачем вы новости по второму разу пускаете? Что, обсудить больше нечего?

