"Леста Игры" может переехать в офис площадью 6 тысяч квадратных метров на Ленинградском проспекте

«Леста Игры», известная по проектам «Мир танков» и «Мир кораблей», рассматривает переезд в более просторный московский офис. Компания ведёт переговоры о возможной аренде помещений в бизнес-центре «Алкон-1» на Ленинградском проспекте, однако окончательное решение пока не принято.

По данным «Ведомостей», переговоры с владельцем бизнес-центра уже продвинулись достаточно далеко. Речь может идти примерно о 6 тысячах квадратных метров. При этом сама «Леста Игры» подтвердила, что действительно ищет новое помещение, но подчеркнула, что изучает сразу несколько вариантов и пока не выбрала конкретный объект.

Причиной возможного переезда компания называет собственный рост. По словам «Лесты Игр», сейчас она работает над большим количеством проектов, чем раньше, а штат сотрудников увеличился. Поэтому существующих площадей уже может быть недостаточно для комфортной работы команды.

При этом у компании уже есть собственное здание в Москве недалеко от станции метро «Таганская». «Леста Игры» приобрела его в 2024 году. Общая площадь здания составляет около 6 тысяч квадратных метров, из которых примерно 4 тысячи приходятся непосредственно на офисные помещения.

Если переговоры по «Алкон-1» завершатся сделкой, новая площадка действительно окажется просторнее нынешнего офисного пространства. Что произойдёт с принадлежащим «Лесте Играм» зданием у «Таганской», пока неизвестно. Компания может сохранить его, продать или сдавать в аренду.

Таким образом, возможный переезд станет не просто сменой адреса, а заметным увеличением рабочих площадей на фоне расширения бизнеса «Лесты Игр».