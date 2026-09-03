"Лесту" продадут осенью 2026 года - Минфин назвал оценку актива "очень дорогой"

Игровая компания «Леста», известная по проектам «Мир танков», «Мир кораблей» и «Танки Blitz», может сменить владельца уже этой осенью. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил РБК, что государство планирует продать актив заинтересованному инвестору в сентябре-октябре 2026 года.

По словам Моисеева, речь идёт о прямой продаже конкретному инвестору. Точная стоимость сделки пока не раскрывается, однако замглавы Минфина охарактеризовал оценку «Лесты» как «очень дорогую». При этом он отметил, что с точки зрения текущего управления у компании всё хорошо.

Отдельно Моисеев подчеркнул, что для сохранения специалистов в «Лесте» были приняты специальные решения по оплате труда, позволяющие поддерживать рыночный уровень зарплат. По его оценке, руководство компании понимает, в каком направлении необходимо развивать актив.

В самой «Лесте» комментировать возможную продажу не стали, заявив, что подобная информация относится к компетенции акционера.