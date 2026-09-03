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Мир танков 12.10.2022
Экшен, Симулятор, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
5.3 313 оценок

"Лесту" продадут осенью 2026 года - Минфин назвал оценку актива "очень дорогой"

butcher69 butcher69

Игровая компания «Леста», известная по проектам «Мир танков», «Мир кораблей» и «Танки Blitz», может сменить владельца уже этой осенью. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил РБК, что государство планирует продать актив заинтересованному инвестору в сентябре-октябре 2026 года.

По словам Моисеева, речь идёт о прямой продаже конкретному инвестору. Точная стоимость сделки пока не раскрывается, однако замглавы Минфина охарактеризовал оценку «Лесты» как «очень дорогую». При этом он отметил, что с точки зрения текущего управления у компании всё хорошо.

Отдельно Моисеев подчеркнул, что для сохранения специалистов в «Лесте» были приняты специальные решения по оплате труда, позволяющие поддерживать рыночный уровень зарплат. По его оценке, руководство компании понимает, в каком направлении необходимо развивать актив.

В самой «Лесте» комментировать возможную продажу не стали, заявив, что подобная информация относится к компетенции акционера.

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Комментарии:  27
Ваш комментарий
Vantor

Кому из сынков олигархов отдадут.

20
GayFish

Неликвид сбывают пока цена сильно не просела, кто это купит - буквально инвестирует в гoвно.

9
erkins007

А после продажи можно будет ещё раз отжать. Эдакий чит на голду в реальном мире)

8
Mystic_Fox

Ките Вислому пускай продадут, говорят у него патент на это гуано есть.

6
Wanted Bee

танкисты кто?

Спойлер

правильно!

6
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