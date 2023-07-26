Масштабный турнир по игре "Мир Танков" пройдет в рамках Летних игр "Московского Киберспорта"

Большой турнир по игре “Мир Танков” пройдет на платформе “Московского Киберспорта” с 26 июля по 10 августа в рамках Летних игр. Принять участие в соревнованиях смогут все желающие, вступительных взносов не требуется.

Соревнования пройдут в новом индивидуальном режиме “Стальной охотник”. В ходе турнира зарегистрированные участники смогут сформировать пятерку лучших боев, которые станут определяющим показателем итоговой позиции. По итогам мероприятия первая тысяча спортсменов разделит призовой фонд, который составит почти 700 тыс. золота в игровой валюте.

Распределение призового фонда:

1-е место - 15 000

2-е место - 10 000

3-е место - 7 500

4-10 - 5 000

11-100 - 2 000

101-1000 - 500

Турнир проведет Федерация компьютерного спорта города Москвы совместно с разработчиком видеоигр Lesta Games и при поддержке Департамента спорта города Москвы.

“Очень рады провести совместный проект с Lesta Games, - отметил президент Федерации компьютерного спорта города Москвы Максим Флёр. - У этой организации огромная аудитория и очень близкие нам взгляды на развитие киберспорта. Для нас это первый турнир в новом, по-настоящему спортивном режиме “Стальной Охотник”, но я уверен, что он получится отличным, и в дальнейшем будет проводится на регулярной основе”.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте “Московского Киберспорта”.

Следить за новостями и результатами можно будет в сообществе “Московского Киберспорта” ВКонтакте.