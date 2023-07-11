Мир Танков. "Общее дело: всем и каждому". Зарабатываем общие скидки и личные награды

Пришло время объединиться, чтобы заработать общие скидки и личные награды! У всего сервера одна цель — уничтожить как можно больше техники. Чем лучше будет результат, тем больше получит каждый.

Вся уничтоженная игроками техника двигает шкалу общего прогресса.

Чем больше этапов удастся пройти, тем больше скидок и бонусов получит каждый.

Дополнительные награды за личный вклад.

Выполняется в Случайных боях, «Стальном охотнике« и «Аркаде».

Каждый этап имеет одинаковую прогрессию.

Активная стадия. Игроки уничтожают технику, стараясь пройти как можно больше этапов общей прогрессии. С 10 июля, 0:00 (МСК) по 16 июля, 23:59 (МСК).

Стадия скидок и бонусов. Каждый пользуется результатом вложенных усилий: заработанными скидками и наградами за персональный вклад. С 17 июля, 0:00 (МСК) по 23 июля, 23:59 (МСК).

Личный вклад

За уничтожение техники вы будете получать специальные жетоны, которые можно будет обменять на награды в разделе «Поставки из тыла» на складе.

Раздел «Поставки из тыла» появится после выполнения первой задачи.

Выполнив все задачи личного вклада, вы получите 60 жетонов и 150 очков Боевого пропуска.

Жетоны: всё, что нужно знать:

Как долго будут доступны покупки за жетоны?

Вы сможете потратить жетоны, полученные за Личный вклад, во внутриигровом магазине до 23 июля 23:59 (МСК).

На что можно обменять жетоны: