Мир Танков. "Общее дело: всем и каждому". Зарабатываем общие скидки и личные награды

Пришло время объединиться, чтобы заработать общие скидки и личные награды! У всего сервера одна цель — уничтожить как можно больше техники. Чем лучше будет результат, тем больше получит каждый.
- Вся уничтоженная игроками техника двигает шкалу общего прогресса.
- Чем больше этапов удастся пройти, тем больше скидок и бонусов получит каждый.
- Дополнительные награды за личный вклад.
- Выполняется в Случайных боях, «Стальном охотнике« и «Аркаде».
- Каждый этап имеет одинаковую прогрессию.
Активная стадия. Игроки уничтожают технику, стараясь пройти как можно больше этапов общей прогрессии. С 10 июля, 0:00 (МСК) по 16 июля, 23:59 (МСК).
Стадия скидок и бонусов. Каждый пользуется результатом вложенных усилий: заработанными скидками и наградами за персональный вклад. С 17 июля, 0:00 (МСК) по 23 июля, 23:59 (МСК).
Личный вклад
За уничтожение техники вы будете получать специальные жетоны, которые можно будет обменять на награды в разделе «Поставки из тыла» на складе.
Раздел «Поставки из тыла» появится после выполнения первой задачи.
Выполнив все задачи личного вклада, вы получите 60 жетонов и 150 очков Боевого пропуска.
Жетоны: всё, что нужно знать:
Как долго будут доступны покупки за жетоны?
Вы сможете потратить жетоны, полученные за Личный вклад, во внутриигровом магазине до 23 июля 23:59 (МСК).
На что можно обменять жетоны: