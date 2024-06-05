"Мир танков": одиннадцатому уровню быть!

Команда «Мира танков» объявила о грандиозных планах: в следующем году в игре появится техника 11 уровня

Работы по созданию первых боевых машин 11 уровня уже начались. Получить их можно будет бесплатно с помощью новой системы исследования техники. Релиз назначен на 22 января 2025 года.

Динамичные танковые баталии на легендарных танках времен Второй мировой войны и середины XX века завоевали сердца более 40 миллионов игроков. Без малого 14 лет игра непрерывно развивается — обновляются игровые механики, вводятся новые нации и ветки техники, запускаются различные игровые события, проводятся множество экспериментов. Но есть то, что все это время оставалось неизменным — «десятки». Основное мерило успеха танкистов, самая желанная награда, венец развития любой ветки исследования — все это танки 10 уровня. Но скоро это изменится.

«Мир танков» ждёт тотальная перезагрузка. Первое обновление 2025 года не только добавит в игру новые боевые машины, но и кардинально изменит привычное русло исследования техники.

«Идея, безусловно, смелая. Мы долго шли к этому решению. Предстоит много работы, но январское обновление перевернёт игру на 180 градусов. Любой игрок сможет «прокачать» новые боевые машины абсолютно бесплатно. Очень скоро мы поделимся подробностями и расскажем об их нациях, ролях, уникальных особенностях. Будем держать вас в курсе событий!» — Борис Синицкий, операционный директор «Мира танков»

Недавно на главной странице портала игры появилась публикация с таймером до этого знаменательного события. Обязательно сохраните её в закладках — все подробности о технике 11 уровня и ходе разработки будут появляться именно там.