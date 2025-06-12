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Мир танков 12.10.2022
Экшен, Симулятор, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
5.2 202 оценки

"Мир танков" встречает жару: обновление "Дорогу лету" приносит танки, миссии и "Танковое многоборье"

butcher69 butcher69

11 июня 2025 года в «Мире танков» вышло большое обновление масштабное летнее обновление “Дорогу лету”, которое наполнит сезон новыми возможностями, техникой и событиями.

Главной звездой сборочного цеха стал польский премиум-тяж IX уровня ULAN. Эта мощная машина предлагает выбор между двумя орудиями, динамичный стиль игры и крепкую броню. Самое приятное — танк можно получить бесплатно, выполняя боевые задачи текущего ивента.

В игре также стартовал новый режим тестирования “Полевые испытания”, где игрокам предоставляется шанс опробовать обновлённые САУ и поучаствовать в формировании финального баланса. За прохождение прогрессии предусмотрены награды: боны, очки Боевого пропуска и арендные САУ. Однако разработчики предупреждают — текущие настройки могут быть пересмотрены по результатам обратной связи.

Боевой пропуск “Вокруг света” приглашает танкистов в международное приключение с агентом Константином Кощеевым. Игроки выполнят миссии в разных частях света и получат доступ к технике с уникальными 3D-стилями: Rinoceronte, Manticore и Wz.70 Żubr.

Вернулся режим “Натиск” с улучшенной системой рангов и квалификации. Теперь путь к вершине станет комфортнее, а в арсенале — аренда техники X уровня и новые модификаторы. В премиум-магазине появились свежие стили: “Белый батист” для Type 5 Heavy и “Тайцзи” для 113.

Финальным аккордом стал ивент “Танковое многоборье”, где главным соперником станет сам игрок. Выполняйте задания, улучшайте личные достижения, собирайте жетоны и обменивайте их на награды в специальном магазине.

24
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Sacking

"Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки" (с) Леста Игры

8
FireLion1993
2
MagnanimousCecil

Белорусское казино

5
PpLtZ

А я так надеялся, так надеялся, но нет... оправдали...

1
saksnboom

просто предыдущий пост про :)

D3moh

хехе

3
Emperor77 D3moh

Вы оба правы.

Суд признал Кислого и Хатажаева экстремистами как физических лиц и запретил их деятельность на территории Российской Федерации в силу осуществления ими материальной поддержки антироссийской политики киевского режима. За счет своих доходов они финансировали фонды, специализирующиеся на закупке снаряжения для Вооруженных сил Украины.

В целях лишения Кислого и Хатажаева возможности получения доходов из России, используемых для подрыва ее безопасности и территориальной целостности, по решению суда права Кислого и Хатажаева на группу компаний "Леста" аннулированы.

Суд постановил передать доли компании "Леста", которую ранее владели Малик Хатажаев и Виктор Кислов, государству.

P.S. Хатаджаев подал на апелляцию. Через месячишко рассмотрят. Но я не думаю, что решение суда пересмотрят.

2
AGS37 D3moh

мне больше нравится что леста - экскременты которые выделяют зеленскому
и желаю им скорейшего кинжала

Oskar_ZZ

Ну по ролику видно Внесите Бабла Скуфы Купите контейнеры. И ваше Бабло пойдёт в поддержку ВСУ.