"Мир танков" встречает жару: обновление "Дорогу лету" приносит танки, миссии и "Танковое многоборье"

11 июня 2025 года в «Мире танков» вышло большое обновление масштабное летнее обновление “Дорогу лету”, которое наполнит сезон новыми возможностями, техникой и событиями.
Главной звездой сборочного цеха стал польский премиум-тяж IX уровня ULAN. Эта мощная машина предлагает выбор между двумя орудиями, динамичный стиль игры и крепкую броню. Самое приятное — танк можно получить бесплатно, выполняя боевые задачи текущего ивента.
В игре также стартовал новый режим тестирования “Полевые испытания”, где игрокам предоставляется шанс опробовать обновлённые САУ и поучаствовать в формировании финального баланса. За прохождение прогрессии предусмотрены награды: боны, очки Боевого пропуска и арендные САУ. Однако разработчики предупреждают — текущие настройки могут быть пересмотрены по результатам обратной связи.
Боевой пропуск “Вокруг света” приглашает танкистов в международное приключение с агентом Константином Кощеевым. Игроки выполнят миссии в разных частях света и получат доступ к технике с уникальными 3D-стилями: Rinoceronte, Manticore и Wz.70 Żubr.
Вернулся режим “Натиск” с улучшенной системой рангов и квалификации. Теперь путь к вершине станет комфортнее, а в арсенале — аренда техники X уровня и новые модификаторы. В премиум-магазине появились свежие стили: “Белый батист” для Type 5 Heavy и “Тайцзи” для 113.
Финальным аккордом стал ивент “Танковое многоборье”, где главным соперником станет сам игрок. Выполняйте задания, улучшайте личные достижения, собирайте жетоны и обменивайте их на награды в специальном магазине.
"Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки" (с) Леста Игры
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А я так надеялся, так надеялся, но нет... оправдали...
просто предыдущий пост про :)
хехе
Вы оба правы.
Суд признал Кислого и Хатажаева экстремистами как физических лиц и запретил их деятельность на территории Российской Федерации в силу осуществления ими материальной поддержки антироссийской политики киевского режима. За счет своих доходов они финансировали фонды, специализирующиеся на закупке снаряжения для Вооруженных сил Украины.
В целях лишения Кислого и Хатажаева возможности получения доходов из России, используемых для подрыва ее безопасности и территориальной целостности, по решению суда права Кислого и Хатажаева на группу компаний "Леста" аннулированы.
Суд постановил передать доли компании "Леста", которую ранее владели Малик Хатажаев и Виктор Кислов, государству.
P.S. Хатаджаев подал на апелляцию. Через месячишко рассмотрят. Но я не думаю, что решение суда пересмотрят.
мне больше нравится что леста - экскременты которые выделяют зеленскому
и желаю им скорейшего кинжала
Ну по ролику видно Внесите Бабла Скуфы Купите контейнеры. И ваше Бабло пойдёт в поддержку ВСУ.