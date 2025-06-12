"Мир танков" встречает жару: обновление "Дорогу лету" приносит танки, миссии и "Танковое многоборье"

11 июня 2025 года в «Мире танков» вышло большое обновление масштабное летнее обновление “Дорогу лету”, которое наполнит сезон новыми возможностями, техникой и событиями.

Главной звездой сборочного цеха стал польский премиум-тяж IX уровня ULAN. Эта мощная машина предлагает выбор между двумя орудиями, динамичный стиль игры и крепкую броню. Самое приятное — танк можно получить бесплатно, выполняя боевые задачи текущего ивента.

В игре также стартовал новый режим тестирования “Полевые испытания”, где игрокам предоставляется шанс опробовать обновлённые САУ и поучаствовать в формировании финального баланса. За прохождение прогрессии предусмотрены награды: боны, очки Боевого пропуска и арендные САУ. Однако разработчики предупреждают — текущие настройки могут быть пересмотрены по результатам обратной связи.

Боевой пропуск “Вокруг света” приглашает танкистов в международное приключение с агентом Константином Кощеевым. Игроки выполнят миссии в разных частях света и получат доступ к технике с уникальными 3D-стилями: Rinoceronte, Manticore и Wz.70 Żubr.

Вернулся режим “Натиск” с улучшенной системой рангов и квалификации. Теперь путь к вершине станет комфортнее, а в арсенале — аренда техники X уровня и новые модификаторы. В премиум-магазине появились свежие стили: “Белый батист” для Type 5 Heavy и “Тайцзи” для 113.

Финальным аккордом стал ивент “Танковое многоборье”, где главным соперником станет сам игрок. Выполняйте задания, улучшайте личные достижения, собирайте жетоны и обменивайте их на награды в специальном магазине.