Новая эпоха в "Мире танков" - вышло масштабное обновление с 11 уровнем, новыми типами техники и другим

Игра "Мир танков" получила грандиозное обновление 1.32 под кодовым названием «Альфа». С этим патчем игроков ждут изменения, которые буквально перевернут привычный геймплей: впервые за всю историю проекта появляются танки 11-го уровня, а также уникальные огнеметные машины и штурмовые САУ для ближнего боя. И это лишь малая часть нововведений.
Танки 11-го уровня: новая вершина мастерства
До сих пор 10-й уровень считался пределом, но теперь он утратил статус вершины. С обновлением «Альфа» в игре появились танки 11-го уровня — новые «хищники» поля боя. Среди них:
- Объект 279 («Луноход») — монстр с мощной броней и невероятной маневренностью благодаря четырёхгусеничной конструкции.
- MBT-B — маневренный тяж, который одинаково хорош в атаке и обороне.
- BZT-70 — машина с разрушительным уроном до 1050 единиц и уникальной системой улучшения стрельбы.
Каждой из этих машин доступен бронебойный оперённый подкалиберный снаряд (БОПС), обеспечивающий максимальную эффективность на поле боя.
Разблокировать танки 11-го уровня можно через уникальную механику "Проект Орбита". Помимо самой техники, игроки смогут получить премиум-танки, эксклюзивные стили и экипаж, а также доступ к ветке штурмовых САУ.
Новый класс техники — штурмовые САУ
Одновременно с танками 11-го уровня появился и новый класс техники: штурм-САУ. Эта артиллерия ближнего боя с дальностью выстрела до 200 метров способна нанести урон без механики оглушения в отличие от классической «арты».
Ветку США пополнили огнеметные танки с системой автоматического огня. Они требуют контроля температуры орудия, что добавляет элемент стратегии.
Команда разработчиков добавила в игру зимнюю карту «Калининград», вдохновленную реальным архитектурным стилем города. Локация включает знаковые места, такие как кафедральный собор и музей искусств. Музыкальное сопровождение, записанное на крупнейшем органе России, добавляет атмосферы.
Ветку США пополнили танки с системой автоматического огня. Они требуют контроля температуры орудия, что добавляет элемент стратегии.
Теперь снова можно общаться с командой противника — с возможностью отключения чата в настройках. Также прошёл масштабный ребаланс техники, затронувший десятки популярных машин, включая ИС-7, T95/FV4201 Chieftain и другие.
Обновление «Альфа» делает "Мир танков" ещё более разнообразным и увлекательным. От новых уровней до захватывающих карт — здесь есть всё, чтобы вдохнуть новую жизнь в привычный геймплей.
Пособники фашизма, это никакая не наша игра, а просто вторая кормушка Кислого. Терпилбеки, завязывайте кормить это казино!
как говорится не хочешь не донать или не играй, что я собственно и сделал. удалил её ещё 6 лет назад.
Ого плейграунду танки башляют за рекламу?Это ж самая токсичная игра в мире.
я сам не играю, но если она токсичная это не значит что она херовая и самая токсичная это лига легенд
Донатная помойка выпихнула очередную замануху для лоханов?
Всем патч пацаны
// Джейсин Джейсинов
Муразор делов наворочал ...
уже написали новость сосунцы подставные
Источние не указали крутые
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