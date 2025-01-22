Новая эпоха в "Мире танков" - вышло масштабное обновление с 11 уровнем, новыми типами техники и другим

Игра "Мир танков" получила грандиозное обновление 1.32 под кодовым названием «Альфа». С этим патчем игроков ждут изменения, которые буквально перевернут привычный геймплей: впервые за всю историю проекта появляются танки 11-го уровня, а также уникальные огнеметные машины и штурмовые САУ для ближнего боя. И это лишь малая часть нововведений.

Танки 11-го уровня: новая вершина мастерства

До сих пор 10-й уровень считался пределом, но теперь он утратил статус вершины. С обновлением «Альфа» в игре появились танки 11-го уровня — новые «хищники» поля боя. Среди них:

Объект 279 («Луноход») — монстр с мощной броней и невероятной маневренностью благодаря четырёхгусеничной конструкции.

— монстр с мощной броней и невероятной маневренностью благодаря четырёхгусеничной конструкции. MBT-B — маневренный тяж, который одинаково хорош в атаке и обороне.

— маневренный тяж, который одинаково хорош в атаке и обороне. BZT-70 — машина с разрушительным уроном до 1050 единиц и уникальной системой улучшения стрельбы.

Каждой из этих машин доступен бронебойный оперённый подкалиберный снаряд (БОПС), обеспечивающий максимальную эффективность на поле боя.

Разблокировать танки 11-го уровня можно через уникальную механику "Проект Орбита". Помимо самой техники, игроки смогут получить премиум-танки, эксклюзивные стили и экипаж, а также доступ к ветке штурмовых САУ.

Новый класс техники — штурмовые САУ

Одновременно с танками 11-го уровня появился и новый класс техники: штурм-САУ. Эта артиллерия ближнего боя с дальностью выстрела до 200 метров способна нанести урон без механики оглушения в отличие от классической «арты».

Ветку США пополнили огнеметные танки с системой автоматического огня. Они требуют контроля температуры орудия, что добавляет элемент стратегии.

Команда разработчиков добавила в игру зимнюю карту «Калининград», вдохновленную реальным архитектурным стилем города. Локация включает знаковые места, такие как кафедральный собор и музей искусств. Музыкальное сопровождение, записанное на крупнейшем органе России, добавляет атмосферы.

Ветку США пополнили танки с системой автоматического огня. Они требуют контроля температуры орудия, что добавляет элемент стратегии.

Теперь снова можно общаться с командой противника — с возможностью отключения чата в настройках. Также прошёл масштабный ребаланс техники, затронувший десятки популярных машин, включая ИС-7, T95/FV4201 Chieftain и другие.

Обновление «Альфа» делает "Мир танков" ещё более разнообразным и увлекательным. От новых уровней до захватывающих карт — здесь есть всё, чтобы вдохнуть новую жизнь в привычный геймплей.