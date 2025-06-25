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Мир танков 12.10.2022
Экшен, Симулятор, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
5.1 221 оценка

Партнерство "Мира Танков" с букмекером вызвало волну критики в сообществе

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Новое игровое событие «BetBoom Битва Чемпионов 2025», запущенное компанией Lesta Games, вызвало неоднозначную реакцию в игровом сообществе. Причиной недовольства стало тесное сотрудничество с одноименной букмекерской конторой, которое многие игроки сочли слишком агрессивным и неуместным для популярного танкового экшена.

Главной претензией со стороны пользователей стала навязчивая интеграция ставок на спорт непосредственно в игровой клиент и сопутствующие акции. По мнению критиков, такое партнерство стирает грань между видеоигрой и азартными играми, целенаправленно продвигая беттинг среди широкой аудитории проекта. На профильных ресурсах и в социальных сетях игроки выражают обеспокоенность тем, что подобный маркетинг может вовлечь в сферу азартных развлечений неподготовленную публику.

Особое внимание обращается на механики, которые напрямую поощряют не только активность в самой игре, но и ставки на реальные деньги. В рамках ивента пользователям предлагается делать прогнозы и ставки на киберспортивные матчи по «Миру Танков», получая за это различные бонусы. Часть сообщества считает, что такой подход смещает акцент с игрового мастерства на финансовые пари, что противоречит самой сути соревновательной игры.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Рикочико

А вот и последствия от владения власть имущих .

12
Satty

такие акции планируются не за один день, а за месяцы, так что это акции еще тех, кто рулил лестой совсем недавно

3
Pastoral Satty

Так что так делать то для опытных программистов неделя работы.

Rio17

Да закрыли бы уже эту помойку с концами в конце то концов

4
WishMe1uck

Как могут после всего этого в такое играть? Сам не любитель таких игр, но смотришь во что всё это превращается и становится обидно

2
utbrock

ахха Господи какие же продажные резиновые шеи, сосалки...

1
RedDevil2811

Ща точно прикроют или новый спонсор который выкупил

Gridon

Переживания за неподготовленную публику, состоящую из сорокалетних работяг, выглядят особенно трогательно. Фокус сместился с мастерства на финансовые пари, будто кто-то отменил необходимость побеждать в самих боях, на которые и ставят. Никто не заставляет участвовать, но поднять шум про моральное разложение из-за опционального ивента – святое дело.

вупсич пупсич

Азарт такая же игла, на которую легко подсадить людей из зоны риска, что в последствии приводит к страшным последствиям.

Но ты же против наркотиков? Но не против алкоголя?
Полумеры и двойные стандарты в мозг хомячкам, так выгоднее.

Опционально - значит можно, но не везде))))))))))

1
Gridon вупсич пупсич

Следующий шаг — крестовый поход против спортлото и рекламы пива. Концепция личной ответственности, видимо, отменена, а взрослые работяги внезапно стали недееспособными детьми, которых нужно спасать от опционального баннера. Весь мир — одна сплошная зона риска, но разводить моральную панику из-за акции в игре про танки это какой-то новый сорт инфантильности.

вупсич пупсич Gridon

Интересный аргумент, надо думать теперь

Pastoral

Как правило это в последствии переходит в стадию договорников.