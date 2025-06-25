Партнерство "Мира Танков" с букмекером вызвало волну критики в сообществе

Новое игровое событие «BetBoom Битва Чемпионов 2025», запущенное компанией Lesta Games, вызвало неоднозначную реакцию в игровом сообществе. Причиной недовольства стало тесное сотрудничество с одноименной букмекерской конторой, которое многие игроки сочли слишком агрессивным и неуместным для популярного танкового экшена.

Главной претензией со стороны пользователей стала навязчивая интеграция ставок на спорт непосредственно в игровой клиент и сопутствующие акции. По мнению критиков, такое партнерство стирает грань между видеоигрой и азартными играми, целенаправленно продвигая беттинг среди широкой аудитории проекта. На профильных ресурсах и в социальных сетях игроки выражают обеспокоенность тем, что подобный маркетинг может вовлечь в сферу азартных развлечений неподготовленную публику.

Особое внимание обращается на механики, которые напрямую поощряют не только активность в самой игре, но и ставки на реальные деньги. В рамках ивента пользователям предлагается делать прогнозы и ставки на киберспортивные матчи по «Миру Танков», получая за это различные бонусы. Часть сообщества считает, что такой подход смещает акцент с игрового мастерства на финансовые пари, что противоречит самой сути соревновательной игры.