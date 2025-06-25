Партнерство "Мира Танков" с букмекером вызвало волну критики в сообществе

Новое игровое событие «BetBoom Битва Чемпионов 2025», запущенное компанией Lesta Games, вызвало неоднозначную реакцию в игровом сообществе. Причиной недовольства стало тесное сотрудничество с одноименной букмекерской конторой, которое многие игроки сочли слишком агрессивным и неуместным для популярного танкового экшена.
Главной претензией со стороны пользователей стала навязчивая интеграция ставок на спорт непосредственно в игровой клиент и сопутствующие акции. По мнению критиков, такое партнерство стирает грань между видеоигрой и азартными играми, целенаправленно продвигая беттинг среди широкой аудитории проекта. На профильных ресурсах и в социальных сетях игроки выражают обеспокоенность тем, что подобный маркетинг может вовлечь в сферу азартных развлечений неподготовленную публику.
Особое внимание обращается на механики, которые напрямую поощряют не только активность в самой игре, но и ставки на реальные деньги. В рамках ивента пользователям предлагается делать прогнозы и ставки на киберспортивные матчи по «Миру Танков», получая за это различные бонусы. Часть сообщества считает, что такой подход смещает акцент с игрового мастерства на финансовые пари, что противоречит самой сути соревновательной игры.
А вот и последствия от владения власть имущих .
такие акции планируются не за один день, а за месяцы, так что это акции еще тех, кто рулил лестой совсем недавно
Так что так делать то для опытных программистов неделя работы.
Да закрыли бы уже эту помойку с концами в конце то концов
Как могут после всего этого в такое играть? Сам не любитель таких игр, но смотришь во что всё это превращается и становится обидно
ахха Господи какие же продажные резиновые шеи, сосалки...
Ща точно прикроют или новый спонсор который выкупил
Переживания за неподготовленную публику, состоящую из сорокалетних работяг, выглядят особенно трогательно. Фокус сместился с мастерства на финансовые пари, будто кто-то отменил необходимость побеждать в самих боях, на которые и ставят. Никто не заставляет участвовать, но поднять шум про моральное разложение из-за опционального ивента – святое дело.
Азарт такая же игла, на которую легко подсадить людей из зоны риска, что в последствии приводит к страшным последствиям.
Но ты же против наркотиков? Но не против алкоголя?
Полумеры и двойные стандарты в мозг хомячкам, так выгоднее.
Опционально - значит можно, но не везде))))))))))
Следующий шаг — крестовый поход против спортлото и рекламы пива. Концепция личной ответственности, видимо, отменена, а взрослые работяги внезапно стали недееспособными детьми, которых нужно спасать от опционального баннера. Весь мир — одна сплошная зона риска, но разводить моральную панику из-за акции в игре про танки это какой-то новый сорт инфантильности.
Интересный аргумент, надо думать теперь
Как правило это в последствии переходит в стадию договорников.