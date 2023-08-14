Персонажи "Кавказской пленницы" появятся в играх от компании Lesta Games

Трус, Балбес, Бывалый и легендарный Красный кабриолет появятся в играх «Мир танков» и «Мир кораблей».

Культовые персонажи от киностудии «Мосфильм» появятся в интерактивных играх в качестве командиров. Компания Lesta Games, выпускающая эти онлайн-игры, объявила об интеграции в свои проекты культовых персонажей отечественного кино.

Троица из «Кавказской пленницы» от «Мосфильм» появится в играх в роли командиров. Для этих персонажей была записана специальная озвучка. А фирменные фразы Труса, Балбеса и Бывалого используются в виде особых надписей.

Начиная с 14 августа 2023 года в игре «Мир танков» стартует предзаказ на уникальных членов экипажа с персональной озвучкой, стилем и известными всем крылатыми фразами. А с 6 по 27 сентября 2023 года у игроков появится возможность приобрести все перечисленные элементы кастомизации сразу, а некоторые из элементов будут доступны бесплатно за выполнение специальных задач.