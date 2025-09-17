Сотрудники минского офиса Леста Игры рассказали об изменениях в компании после смены владельца в России

Портал dev.by провел опрос среди сотрудников минского офиса Леста Игры, чтобы выяснить, как на их работе отразилась смена собственника российской части компании. Судя по ответам более 30 разработчиков, глобальных потрясений в белорусском подразделении не произошло.

Большинство опрошенных заявили, что работали без простоев, пока в России решалась судьба компании, а зарплату выплачивали исправно. У половины респондентов заработок за последние полгода не изменился, а у трети даже вырос. При этом мнения о кадровых изменениях разделились: треть сотрудников сообщила о сокращениях в своих командах, но почти половина утверждает, что компания, наоборот, активно нанимает новых людей.

Атмосферу в офисе половина опрошенных описывает как спокойную, однако почти столько же сотрудников ощущают тревожные настроения. В итоге половина респондентов считает, что в компании ничего не изменилось. Треть полагает, что стало хуже, и лишь немногие заметили улучшения.

Среди конкретных изменений сотрудники отмечают перестановки в руководстве, более свободный внутренний распорядок и изменения в подходе к работе с играми. В частности, сообщается об отмене штрафов за опоздания, но при этом в минском офисе ввели запрет на нецензурную лексику. Авторы исследования обратили внимание, что негативные комментарии чаще оставляли те, кто работает в компании еще со времен Wargaming.