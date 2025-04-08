В Мире танков началось событие "На Марс: Хаос" с марсианской экспедицией в честь Дня космонавтики

В "Мире танков" стартовало событие "На Марс: Хаос" в честь Дня космонавтики, которое продлится с 8 по 22 апреля 2025 года. Танкистов отправляют на Марс, чтобы покопаться в местном ядре на специальных марсоходах "Спутник" и "Метеор". Бои будут проходить на карте с зонами сканирования, кислотными озерами, гейзерами и трамплинами. Также, на карте будут появляться усиления, например, силовое поле, чтобы сталкивать врагов с обрыва.

За участие в ивенте и выполнение миссий боевого пропуска можно получить крутые призы: членов экипажа с прокачанными навыками, контейнеры с ресурсами и даже премиум технику, экспериментальное оборудование, боны, камуфляжи и премиум аккаунт. Самые удачливые смогут вытащить из коробок премиум танки IX уровня, например, Е 77 "Находка-4" (тяж с хорошей броней и пушкой) или Chief. Proto "Рудный барон" (британец с крепкой лобовой броней и точным орудием).

Заканчивается марсианская экспедиция 22 апреля, но лутать контейнеры можно до 4 мая. Зарегистрироваться можно по ссылке.