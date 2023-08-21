В "Мире танков" появится карта Сталинград и музыкальная тема на основе "Священной войны"

Скоро в игру «Мир танков» вернётся известная всем карта «Сталинград», музыкальная тема которой будет особенной.
Команда «Мира танков» совместно с Imperial Orchestra и композитором Дмитрием Кошелевым создали аранжировку для этой боевой локации на основе самой узнаваемой песни периода Великой Отечественной войны.
Музыка для каждой карты «Мира танков» уникальна и была создана для того, чтобы подчеркнуть их географическое расположение или связанные с ними исторические события.
Для карты «Сталинград» команда проекта совместно с Imperial Orchestra и композитором Дмитрием Кошелевым создали аранжировку на основе самой узнаваемой песни периода Великой Отечественной войны, слова которой известны всем — «Вставай, страна огромная!».
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