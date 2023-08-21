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Мир танков 12.10.2022
5.1 17 оценок

В "Мире танков" появится карта Сталинград и музыкальная тема на основе "Священной войны"

MirTankovru
Новости

Скоро в игру «Мир танков» вернётся известная всем карта «Сталинград», музыкальная тема которой будет особенной.

Команда «Мира танков» совместно с Imperial Orchestra и композитором Дмитрием Кошелевым создали аранжировку для этой боевой локации на основе самой узнаваемой песни периода Великой Отечественной войны.

Музыка для каждой карты «Мира танков» уникальна и была создана для того, чтобы подчеркнуть их географическое расположение или связанные с ними исторические события.

Для карты «Сталинград» команда проекта совместно с Imperial Orchestra и композитором Дмитрием Кошелевым создали аранжировку на основе самой узнаваемой песни периода Великой Отечественной войны, слова которой известны всем — «Вставай, страна огромная!».

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Комментарии: 1
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Serious Ash

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