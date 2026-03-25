Мир танков 12.10.2022
Экшен, Симулятор, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
5.3 300 оценок

В отношении "Лесты Игры" прекращено исполнительное производство на 11,4 млрд рублей

RedDay13 RedDay13

Исполнительное производство по взысканию 11,4 млрд рублей с компаний группы «Леста Игры» официально прекращено. Ранее ФССП инициировала процедуру взыскания в пользу госбюджета в отношении ООО «Леста Геймс Эдженси», отвечающего за проекты «Мир танков» и «Мир кораблей».

Задолженность структур "Леста Игры" перед государством превысила 11 миллиардов рублей

В самой студии подчеркнули, что инцидент не связан с операционной деятельностью компании, и все налоговые обязательства выполняются своевременно. Закрытие дела не влияет на работу игр и планы разработчиков.

Отмечается, что часть долгов могла быть связана с национализацией студии летом 2025 года. Общая задолженность составила 11,4 млрд рублей у ООО «Леста Геймс Эдженси» и 297 млн рублей у основной группы компаний. Несмотря на крупную сумму, студия продолжает работу и набор сотрудников.

FamousAdriel

Старый добрый рейдерский захват под видом национализации. А потом все удивляются: а чёйта частные лица все регают компании на Кипре.

fanki1911

11,4 млрд рублей... Новогодние коробки смотри как окупились то! 🤣

Искусственный интеллeкт
долги могли быть связаны с национализацией

ну видимо это самая "национализация" и случилась, а у самого себя взыскивать долги смысла нет...

denius4

На кой хрен на ПГ засунули новость про финансовые потасовки Варгейминга и Лесты? Да тут 95% понятия не имеют откуда эти долги взялись,тем более кто их и за шо простил...

В апреле 2025 года Генпрокуратура РФ подала иск против «Леста Игры» и её владельца Малика Хатажаева, а также против Виктора Кислого. Основание — обвинения в «экстремистской деятельности» и финансировании ВСУ.

Что то не туда понесло Вас с такими новостями.Цитату с Коммерсанта вытащил.Там даже суммы перечисленные Кислым на UA имеются.

Да там если всю историю потащить плохо вдвойне будет.И бурление такое начнётся...

А это вам на сладенькое))

В марте текущего года Арбитражный суд Москвы выявил факт вывода средств со счетов студии после введения против нее обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры, сообщил РБК. «Леста» смогла доказать, что прежнее руководство студии использовало финансирование фестиваля для вывода средств со счетов компании, когда на них уже были наложены ограничения по иску Генпрокуратуры
Rio17

Леста такая дичь с её приходом началась пришлось даже на танки а итоге забить болт ещё контора живая смотрю

