В отношении "Лесты Игры" прекращено исполнительное производство на 11,4 млрд рублей

Исполнительное производство по взысканию 11,4 млрд рублей с компаний группы «Леста Игры» официально прекращено. Ранее ФССП инициировала процедуру взыскания в пользу госбюджета в отношении ООО «Леста Геймс Эдженси», отвечающего за проекты «Мир танков» и «Мир кораблей».
В самой студии подчеркнули, что инцидент не связан с операционной деятельностью компании, и все налоговые обязательства выполняются своевременно. Закрытие дела не влияет на работу игр и планы разработчиков.
Отмечается, что часть долгов могла быть связана с национализацией студии летом 2025 года. Общая задолженность составила 11,4 млрд рублей у ООО «Леста Геймс Эдженси» и 297 млн рублей у основной группы компаний. Несмотря на крупную сумму, студия продолжает работу и набор сотрудников.
Старый добрый рейдерский захват под видом национализации. А потом все удивляются: а чёйта частные лица все регают компании на Кипре.
11,4 млрд рублей... Новогодние коробки смотри как окупились то! 🤣
ну видимо это самая "национализация" и случилась, а у самого себя взыскивать долги смысла нет...
На кой хрен на ПГ засунули новость про финансовые потасовки Варгейминга и Лесты? Да тут 95% понятия не имеют откуда эти долги взялись,тем более кто их и за шо простил...
Что то не туда понесло Вас с такими новостями.Цитату с Коммерсанта вытащил.Там даже суммы перечисленные Кислым на UA имеются.
Да там если всю историю потащить плохо вдвойне будет.И бурление такое начнётся...
А это вам на сладенькое))
Леста такая дичь с её приходом началась пришлось даже на танки а итоге забить болт ещё контора живая смотрю