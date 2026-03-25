Задолженность структур "Леста Игры" перед государством превысила 11 миллиардов рублей

В отношении компаний, входящих в структуру разработчика «Леста Игры», начато исполнительное производство по взысканию задолженности на сумму свыше 11 млрд рублей. Соответствующая информация появилась в базе Федеральной службы судебных приставов.

Основная сумма требований относится к юридическому лицу ООО «Леста Геймс Эдженси». По данным приставов, размер задолженности этой компании составляет около 11,4 млрд рублей. Кроме того, отдельное производство открыто против ООО «Леста» — по нему сумма взыскания достигает примерно 239,7 млн рублей.

Как следует из материалов исполнительного производства, взыскание проводится в пользу государственного бюджета. Эксперты отмечают, что наличие столь крупных финансовых требований может осложнить возможную продажу активов компании, которые в настоящее время находятся под управлением Росимущества.

История компании претерпела значительные изменения в последние годы. Изначально «Леста» выступала российским подразделением Wargaming и занималась разработкой проекта World of Warships. Однако после ухода Wargaming с российского и белорусского рынков бизнес был передан новому владельцу. Позже несколько связанных с компанией юридических лиц перешли под управление государства.

Ранее вокруг студии уже возникали финансовые споры. Осенью 2025 года был отменён игровой фестиваль «Ред Экспо» после того, как компания отказалась выступить его ключевым партнёром. Позднее Арбитражный суд Москвы также рассматривал дело о выводе средств со счетов компании после введения обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры. В рамках этого дела фигурировал авансовый платёж в размере около 150 млн рублей.

В самой «Леста Игры» заявляют, что текущие судебные процедуры не отражаются на работе проектов компании и не влияют на планы по их развитию. По словам представителей студии, игровые сервисы продолжают функционировать в обычном режиме.

Специалисты отмечают, что сумма требований сопоставима с годовой выручкой компании, поэтому её единовременное взыскание может серьёзно сказаться на финансовом положении бизнеса. В то же время косвенным признаком стабильной работы остаётся продолжающийся набор сотрудников в студию, что может говорить об отсутствии планов по сокращению команды в ближайшей перспективе.