Разработчики MyTanks раскрыли планы по развитию проекта, борьбе с DDoS-атаками и сохранению классического геймплея

Создатели фанатского танкового экшена MyTanks провели открытую игровую сессию с комьюнити, в рамках которой администратор проекта под ником Jacky ответил на вопросы о текущем состоянии игры, конкурентной борьбе и планах на будущее. Проект позиционируется как попытка вернуть аудиторию в атмосферу старых Танков Онлайн эпохи 2010-2012 годов до проведения масштабного ребаланса.

Одной из главных тем обсуждения стали непрекращающиеся технические проблемы, с которыми сталкиваются пользователи. В ходе матчей регулярно происходят вылеты клиентов, потеря соединения с сервером и скачки пинга вплоть до 1000 мс. Администрация подтвердила наличие багов с отображением наград за новые звания, пообещав выпустить патчи для оптимизации сетевого кода и внедрить гибкие графические настройки для комфортной игры на слабых компьютерах.

На сегодняшний день ежедневный онлайн в MyTanks держится на отметке около 15 человек, однако команда рассчитывает в ближайшей перспективе увеличить аудиторию минимум до 150 активных танкистов. Для привлечения игроков авторы намерены регулярно запускать праздничные ивенты, развивать сообщество в Discord и добавлять специальный обучающий режим для новичков, чтобы снизить порог вхождения в бои с ветеранами.

В ходе беседы представитель проекта затронул тему причин предыдущего закрытия серверов. По словам администратора Jacky, игра пострадала от жесткого противостояния с конкурентами из ProTanki, которые организовывали массированные DDoS-атаки. В настоящее время разработчики рассматривают внедрение автоматической системы фильтрации вредоносного трафика, лимитирования запросов и распределения нагрузки между резервными серверами для защиты от повторных атак со стороны конкурентов.

Отдельное внимание игроки уделили юридическим рискам, связанным с авторскими правами на оригинальные модели и карты. Пользователи рекомендовали авторам глубже перерабатывать визуальные ассеты, оставив нетронутой лишь физику и механику вооружения, чтобы обезопасить проект от потенциальных судебных исков от правообладателей оригинальной игры.

Разработка и поддержка проекта с переменным успехом длятся уже около 6 лет. В ближайшее время авторы намерены сфокусироваться на стабильности серверов, выпуске обновлений для лаунчера и дальнейшем продвижении игры среди поклонников классического танкового геймплея.