Анонсирован TankRat - новый динамичный боевой экшен с танками

На TGA 2025 появился первый официальный трейлер игры TankRat, которая вызвtn интерес среди фанатов сражений на бронированных машинах и нестандартных экшенов. В ролике разработчики показывают интенсивный геймплей, быстрый темп боёв и уникальную механику управления боевой техникой — всё это обещает свежий взгляд на жанр танковых боёв.

Судя по материалам сайта проекта и трейлеру, TankRat — это экшен-шутер с акцентом на кастомизацию техники и яркие столкновения в разнообразных локациях. Стратегический выбор вооружения и модулей, динамичные перестрелки, а также возможность стилизовать свой танк под свой стиль игры делают проект заметным среди аналогов.

Точная дата выхода неизвестна, но окно релиза обозначенное в трейлере: весна 2026.