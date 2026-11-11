TankRat показали сражение с боссом и захват вражеских машин

Alpha Channel Games и Kepler Interactive показали TankRat — экшен о танковых сражениях в постапокалиптическом мире. Демонстрация включает миссию Ironstrike, настройку танка, новое оружие и битву с боссом Cableworm.

Игрокам достаётся роль «лунатика» — человека, чьё сознание оцифровали для вылазок за припасами среди заражённых механических чудовищ. В пустоши предстоит собирать детали, разбирать обломки и перестраивать собственную боевую машину.

В ролике также демонстрируют способность Remote-Viewer: она позволяет захватывать врагов и обращать их оружие против союзников.

TankRat выйдет на PC в Steam и PlayStation 5 в январе 2027 года.