RuStore расширил возможности для пользователей в Беларуси

Пользователям магазина приложений RuStore в Республике Беларусь стали доступны местные способы оплаты. Они могут оплачивать приложения и внутренний контент в белорусских рублях с помощью карт национальной платежной системы БелКарт или через ЕРИП — систему оплаты товаров и услуг через банковские сервисы. Новые платежные инструменты доступны разработчикам в Pay SDK версии 11.0.0.

«Мы видим растущий интерес белорусских пользователей к приложениям и играм в RuStore и хотим сделать их покупки максимально удобными. Теперь оплачивать приложения и внутренний контент можно привычными для Беларуси способами. Для разработчиков это возможность расширить присутствие на рынке, привлечь новую аудиторию и увеличить доход. Интерес со стороны разработчиков из Беларуси уже заметен: по количеству опубликованных приложений они занимают второе место среди зарубежных партнеров магазина, — прокомментировал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Вместе с развитием платежных возможностей RuStore расширяет каталог для пользователей в Беларуси - теперь через магазин можно скачать танковый шутер Tanks Blitz. Игроки смогут получать обновления игры и участвовать в новых событиях, а в дальнейшем на площадке появятся специальные предложения, бонусы и другие активности для поклонников проекта.

В честь запуска пользователи, которые установят Tanks Blitz через RuStore на территории Беларуси, смогут получить бонус-код с внутриигровыми предметами.

«RuStore — это еще один способ поддерживать связь с текущей аудиторией игры в Беларуси и знакомить с Tanks Blitz еще больше пользователей. Опыт сотрудничества с Rustore в России уже неоднократно показывал, насколько эффективно она помогает нам взаимодействовать с пользователями и отвечать на их ожидания», — прокомментировал операционный директор Tanks Blitz Кирилл Нечаев.