Шесть команд сразятся за 42 млн рублей в финале турнира Tanks Blitz x RuStore

Со 2 по 4 сентября в онлайн-формате пройдет финал турнира Tanks Blitz x RuStore. Шесть сильнейших команд сразятся за звание чемпионов и призовой фонд в размере почти 42 млн рублей. До 1 сентября эта сумма продолжит расти за счет продаж специальных наборов в игре Tanks Blitz.

Путь к финальным матчам начался в декабре 2025 года. За это время прошли три онлайн-турнира Лиги — зимой, весной и летом. Команды зарабатывали в них рейтинговые очки. 34 состава с лучшими результатами прошли в Финальный турнир напрямую, минуя отборочные.

Еще шесть мест оставили для команд, которые не участвовали во всех этапах Лиги или собрались незадолго до финала. Для них провели открытые отборочные, где выступили 315 команд.

До решающих матчей финала добрались шесть команд. Они сыграют онлайн. Трансляции покажут на Twitch и ВК Видео Live, а во время эфиров зрители смогут получить подарки.

В прошлом году финал Лиги Блиц Поинт прошел с 13 по 14 сентября в Москве. В отборочных участвовала 441 команда, а в решающих играх — шесть. Призовой фонд составил 36 002 950 рублей. За 17 часов трансляция финала набрала 459 000 просмотров, а ее пиковая аудитория достигла 51 000 зрителей.