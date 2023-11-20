Tanks Blitz предлагает всем спуститься в метро, где игроков ждут крутые подарки

В одном из самых популярных мобильных стратегических танковых MMO-PVP-шутеров Tanks Blitz стартовало событие "Метрополитен Дроп".
Событие объединяет самаю масштабнаю распродажу года и тематический внутриигровой ивент. Популярную технику, легендарные камуфляжи, бустеры, голду, премиум-аккаунт, контейнеры и другие предметы для кастомизации профиля игроки смогут получить из вендингового автомата с молнией. «Метрополитен Дроп» стилизован под станцию метро, на которую можно «перейти» с помощью внутриигрового или премиум магазина.
Вместе с покупками игроки получат специальные жетоны, которые смогут использовать в событии: обменять на танки B-C Bourrasque восьмого уровня и Object 452k девятого уровня. Одной из самых ценных наград станет танк 114 sp2 в легендарном камуфляже «Диспетчер».
Всех кто хочет заметно "прокачать" свой аккаунт просим поторопиться, ведь акция продлится с 17 по 27 ноября.
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