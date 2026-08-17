Tanks Blitz расширяет карту: игра появилась в RuStore в Беларуси

У игроков Tanks Blitz в Беларуси появился новый способ подключиться к игре — теперь ее можно скачать через RuStore.

Для геймеров это означает больше способов быть в курсе игровых обновлений и участвовать в новых событиях. В дальнейшем на площадке будут появляться больше специальных предложений, бонусов и другие активности для фанатов проекта.

В рамках запуска игроки, установившие Tanks Blitz через RuStore на территории Беларуси, смогут получить специальный бонус-код с внутриигровыми предметами.

«RuStore — это еще один способ поддерживать связь с текущей аудиторией игры в Беларуси и знакомить с Tanks Blitz еще больше пользователей. Опыт сотрудничества с Rustore в России уже неоднократно показывал, насколько эффективно она помогает нам взаимодействовать с пользователями и отвечать на их ожидания», — прокомментировал операционный директор Tanks Blitz Кирилл Нечаев.