В Tanks Blitz отмечают новый год - событие с крупными наградами уже началось

В Tanks Blitz стартовал ежегодный новогодний ивент. Самое ожидаемое внутриигровое событие года получило название "На праздничной гирлянде", что частично перекликается с механиками его проведения.

В ходе события игрокам придется выполнять определенные боевые задачи, зарабатывая уникальную валюту: лампочки. Постепенно "зажигая гирлянду" можно получить доступ к множеству наград, включая уникальные камуфляжи и премиальные машины.

В частности, игроки могут получить в свой ангар премиум танк VII уровня T-44-85. Дополнительно в игру вернулась механика "снежных шаров", с помощью которых можно неплохо увеличить свой парк боевых машин. За сбор 10 таких шаров, игроки гарантированно получат ПТ-САУ XM66F.

И это далеко не все! В Tanks Blitz начался аукцион с редкими танками, появилось отдельное событие, которое позволяет заработать "голду". А еще один сюрприз к праздникам разработчики игры подготовили летом — но это было к Новому году. Внутри кубика льда из Хранилища лежит «Размороженная коробка», открыв которую, можно получить обвес на танк и другие полезные предметы.

Так что сейчас — отличное время для того, чтобы вернуться в игру. Подробнее о событии можно узнать на его странице.