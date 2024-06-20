В Tanks Blitz появится тематическое событие "Танкополия. Гром и молния" и майор Игорь Гром 116-F3

Скоро произойдёт захватывающая коллаборация между группой компаний "Леста Геймс", известной разработкой популярного мобильного танкового MMO-PVP танкового шутера Tanks Blitz, и крупнейшим русскоязычным издателем комиксов Bubble.

С выходом версии 11.0 в Tanks Blitz состоится эксклюзивное появление одного из самых известных героев Bubble - майора Игоря Грома, он опытный следователь, известный своим решительным характером и непоколебимым чувством справедливости. По сюжетной линии Игорь Гром вступает в игру вслед за своим давним соперником, Чумным Доктором, после удара молнии. Он преследует врага в различных версиях игры и, наконец, достигает версии 11.0.

Здесь Игорь сможет завершить "чумные" дела в новом событии "Танкополя". Гром и молния." В ходе ивента игроки познакомятся с новой механикой. За каждые пять уничтоженных танков игроки получат куб, стоимость которого определяет количество шагов на игровом поле ивента. Чтобы ускорить прогресс, игроки могут использовать такие улучшения, как "Поворот", который устраняет выпадение низких значений (1 и 2), а также возможность превращать кубик в десятигранный кубик.

Все улучшения действуют до конца турнира. В "Танкополии" есть 12 этапов, расположенных по кругу, каждый из которых предлагает ценные награды, в том числе уникальные предметы для настройки профиля: аватар "Громовая шаурма", атрибут ангара "Шаурма" и фоны профиля "Майор Гром" и "Раскрытое дело". Главной наградой станет новый танк X-уровня 116-F3, известный своей способностью маневрировать между засадами, выжидать подходящий момент для атаки и наносить средний урон в 480 единиц. Этот танк лучше всего смотрится в легендарном камуфляже "Майор Гром", украшенном боксерской грушей, фирменной кепкой и в смелом стиле.

Выпуск обновления назначен на 21 июня.