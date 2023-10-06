В Tanks Blitz стартовало событие "ТаДата" - разнообразные активности и подарки для игроков ©

В прошлом октябре у игроков появилась возможность скачать приложение Tanks Blitz, и в честь этой годовщины в игре пройдет событие включающее в себя несколько активностей.

В пятницу, 6 октября, в игре стартует ивент «ТаДата». Эвент состоит из 9 этапов, и каждый из них отражает, как поп-культура связана с игрой: в Tanks Blitz есть и отсылки к комиксам, и к моде, и к кино, и к путешествиям, и к интернету в целом, и к музыке. Все, чем интересуются игроки, можно найти в приложении, его социальных сетях и комьюнити — и это важная часть нашей игры.

На каждом этапе у игроков будет возможность получить коллекционные предметы и другие награды. Квесты проверят скилл игроков: их можно запускать одновременно или по очереди. На финальном шаге — уникальный легендарный камуфляж «Тот самый» для одного из самых популярных танков КВ-2.

В завершение ивента на официальном канале Tanks Blitz на YouTube пройдет трансляция «ТаДата». В течение двух часов разработчики будут общаться с подписчиками, проводить розыгрыши внутриигровых предметов и вспоминать прошедшие ключевые события, в том числе коллаборационные ивенты.

Среди участников стрима будут:

Кирилл Нечаев, Publishing Director Tanks Blitz

Дмитрий Собянин, Engagement Team Lead

Наталья Поварова, Community Manager

Алина Масалова, Community Manager

Надежда Лисицкая, Art-Director Tanks Blitz

Дарья Павич, Esports Manager

Дмитрий Антошкин, Development Director Tanks Blitz

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте.