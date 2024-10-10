В Tanks Blitz стартует ежегодное праздничное событие - "ТаДата"

Компания "Леста Игры", ответственная за разработку популярного мобильного танкового шутера Tanks Blitz, анонсировала ежегодное событие "ТаДата". Этот ивент впервые прошел в 2023 году, и стал праздником годовщины запуска игры в различных магазинах. Разработчики предложили игрокам вспомнить значимые моменты, релизы и коллаборации, которые случились за это время.

На этот раз тема события вращается вокруг вечного спора между двумя типами игроков. В Tanks Blitz уже долгое время идут баталии: кто-то выбирает реалистичные танки и исторические модели, а кто-то — фантастические машины с яркими камуфляжами и необычными режимами. Теперь пришло время окончательно выяснить, кто окажется сильнее!

С 10 октября начнется новое событие под названием "ТаДата: История vs Фантастика", состоящее из 12 этапов. За прохождение каждого этапа можно будет получить различные награды, включая коллекционные предметы, контейнеры, сертификаты и свободный опыт. Одним из главных призов станет новый танк VIII уровня M46 Blitz, а также уникальный анимированный фон для профиля.

Во время события разработчики приглашают игроков не только участвовать в ивенте, но и делиться своими достижениями — записывать видео, оставлять комментарии и выкладывать посты, доказывая, почему их выбор техники лучше, быстрее и мощнее. Кроме того, по теме события пройдет стрим на официальных каналах Tanks Blitz на YouTube и VK Play Live, где все смогут следить за происходящим в прямом эфире.