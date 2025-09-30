Енот на BMX: Tanuki Pon's Summer сочетает доставку почты и уютный геймплей

Студия Denkiworks на PC Gaming Show Tokyo Direct представила трейлер необычной игры Tanuki: Pon's Summer, где главному герою предстоит объединить, казалось бы, несовместимые вещи — спокойную доставку писем и экстремальные трюки на BMX. При этом играть предстоит за енота по имени Пон.

По сюжету герой должен за месяц заработать достаточно денег, чтобы восстановить святилище к Великому фестивалю тануки. Для этого он займётся множеством дел: рыбалкой, приготовлением суши, бейсболом, сумо и даже коллекционированием насекомых. Однако главной особенностью проекта остаётся доставка почты с выполнением велосипедных трюков, что делает игру уникальной среди «уютных» тайтлов.

Трейлер показывает, как привычные занятия из жанра cozy-игр сочетаются с динамикой фристайл-спорта. Denkiworks описывает это как сочетание арахисового масла и шоколада — неожиданное, но удивительно гармоничное. BMX, обычно ассоциирующийся с постоянным напряжением и тренировками, в Tanuki: Pon's Summer приобретает расслабляющий и почти медитативный оттенок.

К разработке привлечены создатели Cursed to Golf, известные экспериментами с необычными механиками, что добавляет уверенности в целостности итогового проекта.

Релиз Tanuki: Pon's Summer запланирован на ПК и консоли, а в Steam уже доступна демоверсия.