Уютное приключение Tanuki: Pon's Summer о пузатом тануки, который развозит почту по японскому городку на велосипеде BMX и крутит трюки в воздухе, наконец вышло и уже собрало «очень положительные» отзывы в Steam. Однако игра оказалась в непростом положении — она стартовала прямо между двумя главными хитами ноября: ремейком The Legend of Zelda: Ocarina of Time и Grand Theft Auto 6.

В беседе с журналистами сооснователь студии Denkiworks и геймдиректор проекта Лиам Эдвардс признал, что выпускать нишевую инди-игру в тени таких гигантов непросто. Особенно неожиданным сюрпризом для команды стал внезапный выход обновленной классики от Nintendo 5 ноября.

«Не думаю, что мы могли заранее учесть внезапный релиз Ocarina of Time от Nintendo. Наверное, у Tanuki гораздо больше пересечений с аудиторией Zelda на Switch 2, чем с фанатами GTA 6», — отметил Эдвардс.

Несмотря на жесткое соседство, в Denkiworks не унывают. Команда спокойно принимает игру в тени блокбастеров и рассчитывает, что их проект станет тем самым «милым аутсайдером», до которого у геймеров дойдут руки чуть позже.

«Невозможно подстроиться под действия других студий в такой безумный период. Нужно просто знать сильные стороны своей игры и делать ставку именно на них. Мы вместе с издательством Critical Reflex искали площадки, где наш герой Пон сможет ярко себя показать, и добились в этом отличных результатов», — рассказал разработчик.

По словам Эдвардса, главный расчет команды строится на долгих продажах и «сарафанном радио» благодаря теплым оценкам игроков.

«Надеюсь, в долгосрочной перспективе хорошие отзывы обеспечат игре долгую жизнь. Когда люди наиграются в Zelda и GTA 6 и начнут искать, за чем бы еще скоротать время, они вспомнят: "О, точно! Была же та самая игра про тануки на BMX!"» — подытожил геймдиректор.