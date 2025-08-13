Очаровательный симулятор курьера Tanuki: Pon's Summer добавили в список желаемого Steam 100 тысяч игроков

Очаровательно милая игра с простым геймплеем Tanuki: Pon's Summer привлекает внимание огромного количества игроков еще до своего релиза. Разработчики из небольшой студии Denkiworks сообщили, что их дебютный проект преодолел важную отметку в 100 000 добавлений в список желаемого в Steam.

Спасибо вам, ребята, за то, что помогаете нам преодолеть первый важный этап. Мы очень ценим вашу поддержку! Мы очень рады, что все уже наслаждаются своими маленькими кусочками мира Tanuki: Pon's Summer. Мы будем ещё усерднее работать над разработкой!

— написали разработчики.

Игра покорила сердца геймеров своим милым визуальным стилем, забавным главным героем — тануки по имени Пон на BMX-велосипеде, и простым, расслабляющим геймплеем. В роли очаровательного почтальона игрокам предстоит развозить посылки причудливым жителям городков, вдохновленных японскими Киото, Аомори, Саппоро и Бэппу. Выполняя заказы и участвуя в различных мини-играх, нужно заработать деньги и ресурсы, чтобы за месяц восстановить местное святилище к грядущему Великому фестивалю тануки.

Такой всплеск популярности и интереса к игре напрямую связан с выходом публичной демоверсии в конце июля. Именно после того, как игроки смогли лично опробовать проект, его стали массово добавлять в желаемое. Опробовать игру можно уже сейчас — демоверсия доступна для всех желающих на странице игры в Steam. В ней можно исследовать первый город, выполнить несколько основных и побочных заданий и начать восстановление святилища.

На данный момент точная дата релиза Tanuki: Pon's Summer остается неизвестной, но, учитывая огромный интерес со стороны игроков и успешный запуск демо, у игры есть все шансы выйти до конца этого года.