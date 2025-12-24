TANUKI: Pon's Summer берет паузу - уютное приключение о тануки выйдет в 2026 году

Издатель CRITICAL REFLEX и студия Denkiworks сообщили о переносе релиза приключенческой игры TANUKI: Pon’s Summer. Проект, посвящённый летним будням тануки-почтальона, теперь выйдет не в конце 2025-го, а в 2026 году. Игра появится на Xbox Series и Xbox One, Nintendo Switch и PC, а также будет доступна в подписке Game Pass.

Разработчики признали, что решение далось нелегко, но дополнительное время необходимо для улучшения качества. По словам Denkiworks, команда внимательно изучила отзывы на демо-версию и уже вносит заметные изменения в геймплей. Среди них — переработанная навигация с мини-картой и пользовательскими метками, более гибкая система заданий со свободным порядком выполнения и расширенный набор активностей для главного героя.

Мир TANUKI: Pon’s Summer также станет больше. В игре появится новый город на отдельном острове с уникальными персонажами, занятиями и хобби — от обучения у местного каменщика до рыбалки и коллекционирования насекомых. При этом текущая демо-версия в ближайшее время будет удалена из магазинов, так как она больше не отражает видение финального продукта.

Впереди у команды месяцы работы над сюжетом, диалогами, анимациями и общей полировкой. TANUKI: Pon’s Summer нацелена подарить игрокам тёплый, расслабляющий опыт в духе Animal Crossing и Stardew Valley, но в антураже японской глубинки — и разработчики уверены, что ожидание того стоит.