Tanuki: Pon's Summer открывает демо и зовёт развозить посылки и спасать лето

Работа на почте ещё никогда не выглядела настолько уютно. На презентации Critical Reflex Time Showcase 2026 показали новый трейлер Tanuki: Pon's Summer — красочного симулятора жизни, в котором обаятельный енот Пон развозит посылки по небольшому городку. Заодно разработчики из Denkiworks выпустили бесплатную демоверсию в Steam.

Пону предстоит устроиться почтальоном на полставки, кататься по улицам на велосипеде, знакомиться с местными жителями и выполнять их поручения. А поскольку лето подходит к концу, нужно успеть сделать как можно больше хорошего, чтобы сохранить праздничное настроение в городке.

Вместо напряжённых сражений и опасных приключений игра предлагает неспешное исследование открытого мира, общение с необычными персонажами и множество небольших занятий. Главное здесь — получать удовольствие от самого путешествия и помогать окружающим.

Демоверсия Tanuki: Pon's Summer уже доступна в Steam.