TANUKI: Pon's Summer уже доступна - доставка почты и восстановление святилища

Издатель CRITICAL REFLEX и студия Denkiworks выпустили уютное приключение TANUKI: Pon’s Summer. Главный герой по имени Пон — тануки и почтальон, которому предстоит за месяц подготовить заброшенное островное святилище к большому фестивалю. Для этого он развозит письма и посылки на BMX, выполняет поручения и заводит знакомства с местными жителями.

Заработанные деньги и полученные награды можно потратить на восстановление святилища: ремонтировать его, улучшать и украшать. Помимо доставки почты, Пон сможет попробовать себя в самых разных занятиях — например, готовить суши, работать в баре, заниматься рыбалкой, играть в бейсбол и бороться на ринге сумо. Общение с островитянами открывает новые активности и дополнительные возможности для ремонта.

TANUKI: Pon’s Summer вышла 10 ноября на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и PC в Steam. Игра также доступна подписчикам Xbox Game Pass.