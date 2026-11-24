Сооснователь и геймдиректор японской инди-студии Denkiworks Лиам Эдвардс в подкасте Crossplay Conversations рассказал, что солнечное приключение Tanuki: Pon's Summer изначально строилось вокруг куда более мрачной задумки. На старте разработки команда из 3 человек просто хотела создать игру о поездках на велосипеде по небольшому городу в Японии, но при поиске сюжетного обоснования авторы пришли к пессимистичному сценарию.

Согласно исходной идее, люди в игровом мире не могли выходить на улицу из-за последствий пандемии, поэтому доставкой посылок по опустевшим улицам занимались специально обученные животные. Однако в процессе обсуждений разработчики поняли, что устали от негативной повестки вокруг изоляции, и решили перевернуть тон проекта в сторону светлой летней истории. При этом отказ от людей в роли главных героев сохранили: по мнению Эдвардса, человеческие протагонисты в играх часто становятся странной ошибкой дизайна и отталкивают часть аудитории из-за визуальных различий, тогда как пухлый тануки сразу вызывает симпатию.

В итоге вместо антиутопии о карантине студия выпустила теплое признание в любви сельской Японии, вдохновленное Киото, Аомори, Саппоро и Беппу. По сюжету ленивый почтальон-тануки по имени Пон растратил средства местного святилища на видеоигры и закуски, из-за чего храм пришел в упадок накануне праздника мацури, который проводится раз в 50 лет. Чтобы за 1 месяц заработать деньги на ремонт и успеть к фестивалю, герою приходится развозить посылки на BMX, осваивать трюки, ловить рыбу, играть в бейсбол, лепить суши и подрабатывать в баре.

Играм изначально присущ изъян, из-за которого лучшие проекты обязаны строиться вокруг самых мрачных тем - убийств, смерти, ада и монстров. Существует крайне мало игр, созданных просто ради того, чтобы расслабиться и приятно провести время.

- Лиам Эдвардс, сооснователь и геймдиректор Denkiworks

Как пояснил руководитель Denkiworks, по структуре и настроению Tanuki: Pon's Summer ближе всего к аниме в жанре повседневности без тяжелой морали, где история складывается из легких 20-минутных зарисовок о встречах со странноватыми жителями острова. Немота Пона и диалоговая система с эмодзи и жестами тоже оказались глубоко личной деталью: Эдвардс прожил в Японии более 10 лет и признался, что при неидеальном знании языка иностранец понимает около 85% речи собеседника, постоянно полагаясь на жестикуляцию.

Путь от прототипа до полноценного 15-часового приключения занял около 4 лет, из которых 3 года ушли на активное производство. Издателем выступила компания Critical Reflex, а релиз состоялся в крайне плотное окно между неожиданным выходом ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time и запуском Grand Theft Auto 6. Сейчас Tanuki: Pon's Summer доступна на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2, а также в подписке Game Pass, собрав 92% положительных отзывов в Steam.