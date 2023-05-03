Аркадный roguelite-хоккей Tape to Tape вышел в раннем доступе Steam ©

Tape to Tape, хоккейный симулятор от Excellent Rectangle и Null Games, вышел в раннем доступе Steam. Превратите группу неудачников в суперзвезд хоккея и отправляйтесь в увлекательное приключение в высшей лиге.

Tape to Tape меняет представление о современном хоккее. Сочетание классического игрового процесса в стиле 90-х с современными инновационными механиками в бодрящем и глупом приключении в жанре roguelite. Хоккеисты и вратари реагируют на все действия на льду, создавая органичные и захватывающие сражения. Сокрушительные проверки тела, звездные сейвы и брошенная клюшка в лицо заставят противника трястись на коньках, а овладение динамической системой физики шайбы обеспечит победу.

Особенности: