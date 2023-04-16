Хоккейный roguelite Tape to Tape выходит 3 мая в раннем доступе Steam ©

Tape to Tape, игра в жанре roguelite по хоккею от Excellent Rectangle и Null Games, выходит в раннем доступе Steam 3 мая. Превратите группу неудачников в чемпионов по хоккею в roguelite-приключении в высшей лиге.

Tape to Tape переосмысливает хоккейный игровой процесс, сочетая классический игровой процесс в стиле 90-х с современными инновационными механиками в захватывающем и забавном приключении в жанре roguelite. Сокрушительные проверки тела и звездные сейвы заставят игроков трястись на коньках, но овладение динамической системой физики шайбы обеспечит победу. Игроки и вратари реагируют на то, как шайба отскакивает от клюшек и рикошетит от лиц, создавая органичные и неожиданные сражения на льду.

Роль капитана команды велика. Будь то на льду или в ложе, каждый выбор важен на пути к победе. Нанимайте будущих суперзвезд в течение всего сезона, используйте синергию между игроками и применяйте беспощадные способности, чтобы сформировать непобедимую команду. Легче сказать, чем сделать, конечно, потому что команда мечты не появляется из воздуха. Воспринимайте каждую потерю как возможность усилить команду. Посетите могучего мастера клинка между сезонами и постоянно улучшайте снаряжение для предстоящих сражений. Вы даже можете найти знакомое лицо из противоположной команды, которая ищет нового капитана.

Особенности: