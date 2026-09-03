Корейский гибрид Diablo 4 и Path of Exile 2 оказался непроходимым для 95% игроков

Популярный эксперт по изометрическим экшенам wudijo, аудитория которого на YouTube превышает 239 тыс. подписчиков, опубликовал разбор игрового процесса и закрытой встречи с создателями грядущего ролевого боевика TARAE: The Unbound. Эксклюзивные материалы были получены автором на выставке Gamescom в Кельне, где издательство Krafton и южнокорейская студия Boundary впервые позволили публике опробовать проект вживую. Блогер лично пообщался с 2 ведущими дизайнерами через переводчика и записал собственный геймплей отполированного билда. При этом показанная на стенде демоверсия обернулась настоящим фиаско для большинства игроков, ведь по официальной статистике разработчиков лишь около 5% посетителей сумели одолеть всех врагов и полностью закрыть демонстрационную зону, за что авторы даже вручали редкий памятный значок победителя.

Причиной столь малого процента успешных прохождений стала бескомпромиссная боевая система, ориентированная на выверенные тайминги и тактический расчет. Игра сурово наказывает за попытки бездумного закликивания противников, требуя внимательно следить за анимациями вражеских атак. В демке было представлено 2 босса, ставящих героя в предельно жесткие условия. Первая схватка с исполинской жабой вынуждала непрерывно уворачиваться от ядовитых плевков и маневрировать среди кислотных луж, а финальная многоминутная дуэль с Темным шаманом превратилась в изнурительное испытание на скорость реакции и хладнокровие.

Сложность происходящего подчеркивают суровые правила выживания, полностью отвергающие современные казуальные тенденции. В механике TARAE: The Unbound напрочь отсутствуют вампиризм, восстановление жизни при ударе или пассивная регенерация здоровья вне боя. Единственным источником исцеления служит флакон с лечебным зельем, запас глотков в котором строго ограничен. Пополнять флягу можно исключительно особыми сферами, выбиваемыми из поверженных противников. Любая пропущенная серия ударов быстро опустошает целебный запас, оставляя персонажа один на один с опасными элитными монстрами. При этом победа над ключевыми противниками дает постоянные прибавки к характеристикам, например, поверженная жаба навсегда увеличивает максимальный запас здоровья героя на 50 единиц.

В основе боевого процесса новинки отчетливо заметно заимствование ключевых механик прямых конкурентов. Управление персонажем изначально завязано на клавиши WASD, а активный спринт и тактический перекат с кадрами неуязвимости напрямую копируют решения разработчиков Path of Exile 2. Кувырок тратит запас выносливости и имеет внутреннее время восстановления, пресекая любые попытки непрерывного спама уклонений. Темп сражений сделан намеренно размеренным по сравнению со скоростной зачисткой локаций в Diablo 4, приближая происходящее к вдумчивым изометрическим слэшерам. На панели героя выделено 5 слотов под обычные умения и 1 коронная классовая способность с отдельным древом прокачки, где самурай открывает доступ к 4 различным боевым стойкам, парированию и механике стремительного извлечения клинка.

Структура билдостроения и экипировки тоже собрана из проверенных временем элементов западных ролевых игр. Каждый класс предлагает более 20 базовых способностей, настраиваемых с помощью 20 вспомогательных модификаторов, функционирующих по принципу камней поддержки из Path of Exile. Модификаторы способны менять стихийный урон на огонь, воду или электричество, а также добавлять рикошеты и цепные взрывы. Система талисманов отсылает к наследию Diablo 2. Персонажу доступно 5 ячеек под разноцветные нефритовые камни, дающие весомые процентные бонусы к характеристикам, а легендарная экипировка обладает уникальными свойствами, способными радикально изменить привычные связки приемов.

Особый резонанс вызвала раскрытая разработчиками бизнес-модель грядущего проекта. Издательство Krafton решило отказаться от традиционных для азиатского рынка условно-бесплатных механизмов и элементов пей-ту-вин, сделав TARAE: The Unbound полноценной платной игрой с единоразовой покупкой на релизе. Однако поддерживать проект после выхода планируют по сервисной схеме Diablo 4. Игроков ожидают регулярные платные сезоны с боевыми пропусками и косметическими предметами, а в дальнейшем студия намерена выпускать масштабные сюжетные дополнения с новыми регионами и классами персонажей.

Несмотря на высокую степень полировки демонстрационного билда и завершенность основной массы контента, создатели из студии Boundary не торопятся с выпуском игры. Команде требуется дополнительное время на доработку высокоуровневых активностей и тонкую балансировку боевых систем. Релиз TARAE: The Unbound на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S запланирован на 2027 год.