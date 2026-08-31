TARAE: The Unbound получила новый геймплейный трейлер - восточное фэнтези делает ставку на жестокие бои и шесть героев

KRAFTON и студия Boundary представили пятиминутный трейлер TARAE: The Unbound, посвящённый игровому процессу новой экшен-RPG с видом сверху. Игра отправит игроков в мрачный мир восточного фэнтези, вдохновлённый мифологией, фольклором и традиционной эстетикой Востока.

В ролике разработчики продемонстрировали динамичные сражения с многочисленными противниками. Игрокам предстоит комбинировать навыки и комбо-атаки, изучать атаки врагов и вовремя уклоняться от ударов. Отдельный акцент сделан на сражениях с боссами, для победы над которыми потребуется запоминать их приёмы и искать подходящие моменты для контратак.

Боевая система позволяет самостоятельно формировать стиль игры. Навыки класса, черты характера, вспомогательные способности и экипировка комбинируются в различные билды, поэтому развитие персонажа будет зависеть от решений игрока.

Сюжет TARAE: The Unbound расскажет историю шести Искателей. Каждый герой обладает собственной кармой и целью, однако их судьбы постепенно переплетаются во время путешествия по Тэгвидо — миру, расположенному на разрушенных границах Шести миров.

Судя по представленному геймплею, Boundary делает ставку прежде всего на зрелищный и стремительный экшен, где многочисленные противники и мощные боссы должны заставлять игроков постоянно адаптироваться к происходящему на поле боя.

TARAE: The Unbound выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam. Дата релиза пока не объявлена.