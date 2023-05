Хоррор The Tartarus Key выйдет в конце мая ©

Хоррор The Tartarus Key выйдет 31 мая на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One и Xbox Series X.



История инры посвящена Алекс Янг, которая оказывается запертой в "странном особняке, полном головоломок, ловушек и камер". Сразу же вспоминается оригинальная Resident Evil, действие которой, как известно, происходило в особняке, полном головоломок и ловушек. Однако The Tartarus Key отличается от Resident Evil тем, что в ней используется камера от первого лица.