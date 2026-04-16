Начало тестирования и отказ от нейросетей в тактической ролевой игре Tattered Banners

Студия CookieByte Entertainment сообщила о запуске тестирования своей новой пошаговой тактической ролевой игры Tattered Banners. Начиная с 16 апреля 2026 года авторы открыли доступ для новой волны игроков. Пользователи подали заявки через платформу Steam. Главная цель этого тестирования заключается в сборе отзывов для улучшения игровых механик перед выходом проекта в ранний доступ. Релиз запланирован на 4 квартал 2026 года.

В Tattered Banners пользователям предстоит управлять отрядом наемников в мире средневекового фэнтези. К текущему этапу разработки авторы подготовили 7 существенных изменений симуляции. Теперь поселения могут визуально улучшаться при достижении требуемых показателей по ресурсам. Городские гарнизоны получили алгоритмы для формирования патрулей из 1 или 2 отрядов. Сила таких охранников напрямую зависит от количества доступных денег. Игровые рабочие теперь физически перемещаются между шахтами и фермами. Это открывает новые возможности для перехвата грузов бандитами или самими игроками. Также разработчики внедрили внутреннюю систему задач для городов.

Дополнительно создатели прислушались к мнению аудитории и решили полностью отказаться от использования искусственного интеллекта при создании графики. Ранее в проекте применялось 20 портретов персонажей. Они были сгенерированы нейросетью в качестве временных заглушек. В ближайших обновлениях все эти изображения заменят на нарисованные вручную арты. Над ними работает 1 штатный художник студии. Разработчики отмечают высокий интерес к проекту. Всего за 7 дней с момента первоначального анонса игру добавили в список желаемого 11500 человек. При этом 3800 пользователей сделали это за 24 часа.