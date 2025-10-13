Фэнтезийная стратегия Tavern Keeper выходит в ранний доступ спустя 11 лет разработки

После одиннадцати лет ожидания одна из самых «долгоиграющих» разработок в мире независимых игр наконец-то готова предстать перед публикой. Tavern Keeper, фэнтезийная стратегия об управлении таверной, выйдет в раннем доступе 3 ноября 2025 года на платформе Steam.

За разработку отвечает студия Greenheart Games, известная по симулятору Game Dev Tycoon. Идея Tavern Keeper проста, но притягательна: игрок берёт на себя роль владельца таверны в фэнтезийном мире, где за барной стойкой встречаются герои, орки, маги и торговцы. Чтобы превратить своё заведение в жемчужину края, нужно грамотно управлять ресурсами, нанимать персонал, улучшать меню, следить за чистотой и атмосферой, а также обеспечивать прибыль.

В свежем трейлере разработчики отметили:

«Мы долго работали в тишине, но теперь готовы к встрече с вами!»

За годы затишья вокруг проекта игра не потеряла интереса — демо-версия на Steam по-прежнему пользуется вниманием, а поклонники жанра уже называют её «наследником Game Dev Tycoon».

Tavern Keeper сочетает элементы экономической стратегии и RPG с юмористическим фэнтези-уклоном. Здесь можно не только варить пиво и подавать блюда, но и строить собственную историю — от скромного трактира до легендарного места встреч всех путешественников.

Greenheart Games обещают, что ранний доступ позволит игрокам повлиять на баланс и механику игры. После 11 лет молчания команда уверяет: теперь она действительно готова открыть двери своей таверны для всех.