"Не хватило денег на лицензию?": со страницы предстоящей Tavern Keeper исчезло упоминание о наличии Denuvo

Как стало известно, студия Greenheart Games, создатели предстоящей Tavern Keeper, убрали упоминание о наличие защиты Denuvo со страницы игры в Steam.

Любопытно, что ранее разработчики выпустили целую статью (которая сейчас уже недоступна), в которой они объяснили причины использования Denuvo, а так же попытались развеять опасения игроков из-за влияния на производительность игры.

Разработчики изначально упоминали, что планируют убрать Denuvo после релиза игры, но похоже, что планы изменились, и теперь они решили и вовсе не использовать австрийскую защиту - возможно разработчики сочли, что стоимость лицензии на Denuvo будет нерентабельной на фоне потенциальной прибыли от этого инди-проекта.

Пользователи встретили информацию позитивно, хоть и шутят, что скорее всего разработчики выпустили статью о намерении использовать Denuvo до того, как узнали во сколько она им обойдется.