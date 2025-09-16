ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tavern Keeper 2025 г.
Инди, Другой симулятор, Менеджер, Фэнтези
6.2 15 оценок

"Не хватило денег на лицензию?": со страницы предстоящей Tavern Keeper исчезло упоминание о наличии Denuvo

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, студия Greenheart Games, создатели предстоящей Tavern Keeper, убрали упоминание о наличие защиты Denuvo со страницы игры в Steam.

Любопытно, что ранее разработчики выпустили целую статью (которая сейчас уже недоступна), в которой они объяснили причины использования Denuvo, а так же попытались развеять опасения игроков из-за влияния на производительность игры.

Разработчики изначально упоминали, что планируют убрать Denuvo после релиза игры, но похоже, что планы изменились, и теперь они решили и вовсе не использовать австрийскую защиту - возможно разработчики сочли, что стоимость лицензии на Denuvo будет нерентабельной на фоне потенциальной прибыли от этого инди-проекта.

Пользователи встретили информацию позитивно, хоть и шутят, что скорее всего разработчики выпустили статью о намерении использовать Denuvo до того, как узнали во сколько она им обойдется.

5
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Barred

На всякий шлак, сделанный за пару бутеров, денуво ставить)) Смешно.

5
Беккер5443

Неё если бы на все инди ставили, ржали бы до упаду 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

1
jax baron Беккер5443

практический так и было в 2016-2017 (но юнити+ взломшики+ не хватка бобла) как то победили эту проблему

MNM 777

Как будто наличие денуво помогло бы им с продажами этой игры десятилетия

3
Беккер5443

Денег не хватило на защиту 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

1
jax baron

естественно 240 тыс долларов в месяц, проще в игру вложить 1 раз