"Не хватило денег на лицензию?": со страницы предстоящей Tavern Keeper исчезло упоминание о наличии Denuvo

Как стало известно, студия Greenheart Games, создатели предстоящей Tavern Keeper, убрали упоминание о наличие защиты Denuvo со страницы игры в Steam.
Любопытно, что ранее разработчики выпустили целую статью (которая сейчас уже недоступна), в которой они объяснили причины использования Denuvo, а так же попытались развеять опасения игроков из-за влияния на производительность игры.
Разработчики изначально упоминали, что планируют убрать Denuvo после релиза игры, но похоже, что планы изменились, и теперь они решили и вовсе не использовать австрийскую защиту - возможно разработчики сочли, что стоимость лицензии на Denuvo будет нерентабельной на фоне потенциальной прибыли от этого инди-проекта.
Пользователи встретили информацию позитивно, хоть и шутят, что скорее всего разработчики выпустили статью о намерении использовать Denuvo до того, как узнали во сколько она им обойдется.
На всякий шлак, сделанный за пару бутеров, денуво ставить)) Смешно.
Неё если бы на все инди ставили, ржали бы до упаду 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
практический так и было в 2016-2017 (но юнити+ взломшики+ не хватка бобла) как то победили эту проблему
Как будто наличие денуво помогло бы им с продажами этой игры десятилетия
Денег не хватило на защиту 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
естественно 240 тыс долларов в месяц, проще в игру вложить 1 раз