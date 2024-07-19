Симулятор фэнтезийной таверны скоро получит демо-версию в Steam

Таверны являются основой многих прекрасных фэнтезийных традиций. Даже в играх нельзя обойтись без похода в паб. Tavern Keeper оживит фэнтезийные пабы и трактиры, поставив вас во главе одного из них, и уже скоро выйдет демоверсия, в которую вы сможете сыграть бесплатно.

В Tavern Keeper вы станете владельцем небольшого паба в глуши фэнтезийной деревни. Вы будете развивать его, принимая управленческие решения и разрабатывая внешний вид заведения, пока не сможете позволить себе переехать в более крупное место в лучшем и оживленном городе.

Tavern Keeper наполнена маленькими моментами, которые могут разрушить ваш трактир и направить вашу карьеру по интересным и хаотичным путям. Однако разработчик игры обещает, что у вас всегда будут под рукой инструменты, чтобы справиться с любыми возникающими кризисами - или вы можете просто позволить всему сгореть, ведь это же ваш паб, в конце концов.

В рамках предстоящего мероприятия SimFest игрокам будет доступна демоверсия в Steam. Поиграть в бесплатную демоверсию Tavern Keeper можно будет с понедельника 22 июля по понедельник 29 июля. Если вы хотите попробовать игру, то можете зайти на страницу игры в Steam и добавить ее в список желаемого до выхода в четвертом квартале 2024 года.