Слезы радости и 11 лет труда: авторы Tavern Keeper поделились историей запуска фэнтезийного симулятора

Фэнтезийный симулятор управления таверной Tavern Keeper наконец вышел в раннем доступе Steam 3 ноября, но путь к этому моменту занял целых 11 лет. Студия Greenheart Games, известная по Game Dev Tycoon, трудилась над проектом с 2012–2013 года, и все эти годы команда вкладывала силы и сердце в создание уникального опыта управления пабом в фантазийном мире.

Несмотря на долгий путь и множество препятствий, игра стартовала впечатляюще: в течение всего трёх дней после релиза Tavern Keeper получила рейтинг «Крайне положительных отзывов» в Steam. Положительные оценки игроков стали настоящим эмоциональным триггером для разработчиков.

«Сегодня мы достигли рейтинга "Крайне положительных отзывов", и для нас это был невероятно эмоциональный момент», — поделился в Steam сооснователь Greenheart Games Патрик Клуг. «Чуть позже у меня выдалась минутка на обед в одиночестве, и я ненадолго разрыдался. 11 лет мы работали над этой игрой, отдавая все силы, без каких-либо гарантий». Эти слова трогают и демонстрируют, насколько важна обратная связь от игроков для инди-команд, особенно после долгих лет работы над проектом.

Tavern Keeper предлагает гораздо больше, чем просто обслуживание посетителей. Игрокам предстоит управлять таверной, выполнять комедийные события в стиле сказки, общаться с эксцентричными персонажами, а также участвовать в проверках навыков в стиле RPG. Кроме того, в игре реализована полноценная система дизайна, позволяющая создавать уникальные украшения и предметы, что добавляет глубину и персонализацию каждого заведения.

Рецензенты и игроки отмечают сочетание уютного управления, юмора и стратегического геймплея, что делает Tavern Keeper особенным в жанре симуляторов. Для некоторых игроков процесс строительства, обустройства таверны и наблюдения за реакцией посетителей стал настоящим удовольствием, а для разработчиков — долгожданной наградой за годы труда.

Greenheart Games продолжит работать над игрой, выпуская исправления и поддерживая сообщество. Tavern Keeper доступна со скидкой 20% до 17 ноября, так что у игроков есть шанс окунуться в мир фэнтезийных пабов и лично убедиться в магии проекта, созданного за 11 лет упорного труда.