Tavern Keeper получила большое обновление A New Hue - уютный симулятор таверны стал ещё свободнее и удобнее

Фэнтезийный симулятор управления Tavern Keeper продолжает уверенно закрепляться среди самых заметных инди-хитов последних месяцев. Студия Greenheart Games выпустила первое крупное обновление для игры под названием A New Hue, и оно заметно расширяет как творческие возможности, так и удобство повседневного управления таверной.

Главным нововведением стал полноценный Tavern Keeper Workshop — встроенный центр пользовательского контента, где можно делиться своими постройками, скачивать работы других игроков и автоматически синхронизировать творения сообщества прямо внутри игры. Для проекта, который и без того строился вокруг свободы оформления, это очень важный шаг: теперь Tavern Keeper всё сильнее напоминает смесь уютного симулятора и настоящей фэнтезийной песочницы.

Разработчики также добавили систему Arcane Order. По сути, это магические контракты на поставку ресурсов, которые автоматизируют часть рутинных процессов. И это как раз тот случай, когда «quality of life»-обновление действительно меняет игровой ритм: меньше микроменеджмента — больше времени на развитие своей идеальной таверны.

Отдельного внимания заслуживает поддержка Steam Deck и полная совместимость с контроллерами. Для жанра, который часто ассоциируется исключительно с мышкой и клавиатурой, это серьёзное улучшение. Плюс авторы заметно подтянули производительность CPU, благодаря чему игра стала работать стабильнее даже в больших и перегруженных заведениях.

После успеха в раннем доступе и награды на Gamescom LATAM BIG становится очевидно, что Tavern Keeper постепенно превращается не просто в ещё один «уютный симулятор», а в одного из главных представителей жанра — примерно так же, как когда-то Stardew Valley выросла из маленькой инди-игры в настоящий культурный феномен.