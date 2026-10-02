Tavern Keeper получила крупное обновление Digging Deeper - теперь таверну можно расширять ещё глубже

Greenheart Games выпустила второе крупное обновление Digging Deeper для фэнтезийного симулятора управления Tavern Keeper, который сейчас находится в раннем доступе Steam. Новый контент заметно расширяет возможности строительства и добавляет самый масштабный на данный момент сценарий кампании.

В Digging Deeper владельцам таверн предстоит отправиться глубоко в горы Домхайна, где их ждёт работа с гномьими кланами. Игрокам придётся справляться с постоянным потоком посетителей, готовиться к подземным землетрясениям и участвовать в раскопках древнего артефакта. По масштабу это крупнейшая сюжетная часть игры на данный момент.

Одним из главных нововведений стала возможность прокладывать подвалы на всех существующих уровнях кампании. Кроме того, расширять помещения теперь можно на новой территории, что открывает больше вариантов для планировки таверны.

Система «Обязанности персонала» также получила существенное развитие. С её помощью игроки смогут точнее распределять рабочие задачи между сотрудниками и лучше контролировать повседневную жизнь заведения. Это особенно важно по мере роста таверны, когда ручное управление всеми процессами становится сложнее.

Tavern Keeper сочетает строительство и оформление таверны с полноценной сюжетной кампанией и предлагает игрокам самим выбирать подход к управлению заведением — от уютного семейного бизнеса до максимально эффективной машины по заработку золота.

В честь выхода Digging Deeper игру в раннем доступе Steam можно приобрести со скидкой 30%.