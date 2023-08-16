Вдохновленная комиксами повествовательная игра в жанре roguelite Tax-Force анонсирована для ПК ©

Outsider Games анонсировала вдохновленную комиксами повествовательную игру в жанре roguelite Tax-Force для ПК (Steam). Дата выхода не была объявлена.

В Tax-Force можно будет поиграть на стенде Indie Arena на выставке Gamescom 2023, которая пройдет с 23 по 27 августа в Koelnmesse в Кельне, Германия.

В последней отчаянной попытке выплатить долг за «Солнечный щит» Farset 13 вам предлагается возглавить налоговую службу — элитный отдел вооруженных до зубов казначеев, которым предоставлены чрезвычайные полномочия для охоты на мутантов-миллиардеров, уклоняющихся от уплаты налогов.

Пробивайтесь через их оборону, чтобы договориться о выплатах. Потратьте эти ресурсы, чтобы погасить долг напрямую, или реинвестируйте в свой город, чтобы развить экономику и органично погасить долг, прежде чем планета сгорит дотла. У вас есть семь дней.