Игроки кликера Task Bar Hero массово получают ошибочные блокировки в Steam

Пользователи популярной фоновой игры Task Bar Hero начали жаловаться на массовые необоснованные блокировки своих учетных записей Steam. Встроенная система защиты проекта ошибочно принимает обычное программное обеспечение и запуск других игр за читы, накладывая на профили игроков вечные публичные отметки о бане.

Проект Task Bar Hero, представляющий собой фоновый кликер, отображающийся на панели задач, привлек значительное внимание аудитории. В июне 2026 года количество одновременно играющих пользователей превысило 230 000 человек. Однако на фоне растущей популярности игроки столкнулись с серьезной проблемой. Встроенный античит игры, призванный бороться с ботами и злоупотреблениями на Торговой площадке Steam, начал выдавать ложные предупреждения и блокировать учетные записи честных пользователей.

Проблема усугубляется спецификой жанра игры. Поскольку Task Bar Hero предназначена для работы в фоновом режиме, пользователи часто оставляют ее открытой во время работы за компьютером или при запуске других проектов, таких как Warframe, Resident Evil Village или Path of Exile 2. Защитная система кликера фиксирует активность сторонних программ или других игровых клиентов и расценивает это как попытку взлома. Под подозрение также попадает стандартное программное обеспечение, включая приложения для общения, браузеры, утилиты для мониторинга производительности и автокликеры.

В результате ложного срабатывания античита игроки получают полноценную игровую блокировку в Steam. Красная надпись 1 game ban on record отображается в публичном профиле пользователя и наносит ущерб его репутации на платформе. Изначально разработчики утверждали, что наказание за предполагаемые нарушения ограничится лишь запретом на торговлю предметами на рынке внутри самой игры, однако на практике система накладывает необратимый бан на уровне всей платформы Steam. По официальным правилам Valve, подобные блокировки, наложенные разработчиками сторонних проектов, не могут быть сняты службой поддержки самого сервиса Steam.

Из-за сложившейся ситуации пользовательский рейтинг проекта в Steam резко снизился и перешел в категорию Смешанные, опустившись ниже 50 процентов положительных отзывов. К 5 июня 2026 года количество заблокированных аккаунтов превысило 4 700 единиц. Пострадавшие игроки активно предупреждают сообщество об опасности запуска кликера и рекомендуют полностью удалить его из библиотеки во избежание получения перманентного клейма на аккаунте.

Разработчики признали наличие проблемы и предложили пострадавшим заполнить специальную форму апелляции или обратиться в поддержку через официальный сервер в Discord для ручного снятия бана. Некоторым пользователям уже удалось вернуть чистый статус своих профилей, однако процедура рассмотрения заявок может занимать длительное время, а сама служба поддержки игры не всегда оперативно справляется с потоком жалоб.