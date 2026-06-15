Task Bar Hero преодолела отметку в полмиллиона одновременных игроков в Steam

Неожиданный инди-хит Task Bar Hero продолжает стремительно набирать популярность в Steam. За минувшие выходные проект установил новый рекорд посещаемости, собрав одновременно более 526 тысяч игроков. Благодаря этому игра смогла обойти по активности пользователей ряд крупных онлайн-проектов и закрепиться среди самых популярных релизов платформы.

После достижения рекордного показателя аудитория практически не сократилась. Даже в начале новой недели количество одновременно играющих пользователей остаётся выше 500 тысяч человек, что говорит о сохранении высокого интереса к проекту спустя несколько недель после релиза.

Task Bar Hero вышла 27 мая и быстро привлекла внимание поклонников жанра idle-игр. Рост аудитории оказался настолько стремительным, что многие аналитики уже называют проект одним из главных инди-феноменов года. Судя по текущей динамике, игра ещё не достигла своего максимума и может установить новые рекорды уже в ближайшие дни.

Однако успех сопровождается и проблемами. Вокруг проекта разгорелись споры из-за работы античит-системы и сбора пользовательских данных. Разработчики недавно расширили объём собираемой информации, объяснив это борьбой с нарушителями. Вместе с тем некоторые игроки утверждают, что получили метки читеров ошибочно, из-за чего соответствующие предупреждения появились в их профилях Steam.

Дополнительное недовольство вызывают технические проблемы. В отзывах пользователи жалуются на ошибки серверов, потерю добычи и прогресса, а также на обновления, которые, по их мнению, только усугубляют ситуацию. В результате рейтинг игры в Steam сейчас остаётся смешанным.

Особенность Task Bar Hero заключается в том, что внутриигровые предметы можно продавать на торговой площадке за реальные деньги. Именно этим многие объясняют огромную популярность проекта и повышенный интерес со стороны мошенников. Разработчики пытаются защитить игровую экономику, однако борьба с нарушителями уже вызывает вопросы у части сообщества.