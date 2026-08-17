TCG Card Shop Simulator покинет ранний доступ и выйдет на консолях уже в сентябре

Популярный симулятор карточного магазина готовится к полноценному релизу после почти двух лет в раннем доступе.

TCG Card Shop Simulator покинет ранний доступ и выйдет в версии 1.0 уже 15 сентября. Вместе с полноценным релизом игра впервые доберётся до консолей PlayStation и Nintendo. Релиз состоится на PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 и ПК через Steam и Microsoft Store.

В игре пользователям предстоит развивать собственный магазин коллекционных карт, начиная с небольшого помещения с пустыми полками и скромным бюджетом. Постепенно бизнес расширяется: игроки закупают бустеры и аксессуары, следят за запасами и ценами, обустраивают помещение, поддерживают порядок и организуют турниры.

Отдельная часть игрового процесса связана с открытием бустеров. Полученные карты можно коллекционировать или продавать, а редкие экземпляры способны приносить магазину дополнительную прибыль. Таким образом, успех бизнеса зависит не только от торговли, но и от того, насколько грамотно владелец управляет всеми сторонами магазина.

TCG Card Shop Simulator появилась в раннем доступе Steam в сентябре 2024 года, а позднее стала доступна на Xbox и в Microsoft Store в рамках Game Preview. Игра также вошла в каталог Game Pass.

За время раннего доступа проект успел добиться заметного успеха. По предоставленным данным, его продажи достигли 3,5 млн копий, а в Steam у игры сохраняется 96% положительных отзывов на основе более 46 тысяч оценок.

Популярность TCG Card Shop Simulator привела и к появлению проектов с похожей концепцией. Ещё до выхода игры на PlayStation и Nintendo в цифровых магазинах появились несколько потенциальных конкурентов и клонов, среди которых Trading Card Shop Simulator, Monstrix TGC Card Shop и Card Collector Trading Shop.

Теперь разработчики готовятся закрепить успех полноценной версией 1.0 и одновременно расширить аудиторию игры за счёт новых платформ.