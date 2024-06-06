Слух: Xbox Game Pass получит еще две игры: бывший консольный эксклюзив PS5 и игру от Nickelodeon

Согласно новому слуху, для Xbox Game Pass появились две возможные новые игры: бывший PS5-эксклюзив Tchia и Nickelodeon All Star Brawl, которые вскоре должны появиться в каталоге сервиса, как утверждает один из инсайдеров.

Информацию в очередной раз сообщает eXstas1s, источник, который до сих пор оказывался весьма надежным, хотя она явно не является официальной и поэтому должна восприниматься как простой слух, не имеющий под собой никакой реальной основы.

Тем не менее, предположение интересное, и эти две игры кажутся вполне подходящими для Game Pass, в ожидании любых подтверждений, которые могут появиться в ближайшие дни. Microsoft фактически «пропустила» типичный анонс игр для Game Pass на начало июня, намекая, что это произойдет во время Xbox Games Showcase 2024, в это воскресенье 9 июня.

Самый интересный момент, пожалуй, касается Tchia: это приключение, в котором нам предстоит исследовать чудеса Новой Каледонии, воссозданные в мультяшной манере, но с использованием реальных легенд, атмосферы и культурных элементов этой страны.

Игра была запущена как эксклюзив для консоли PS5 непосредственно на PlayStation Plus, но затем она также появилась на ПК и совсем недавно на Nintendo Switch, так что ей не хватает только перехода на Xbox, а ее появление непосредственно в первый день на Game Pass было бы особенно подходящим для данного типа игры.

Что касается Nickelodeon All Star Brawl, то инсайдер не знает, первая это или вторая глава: последняя вышла относительно недавно, в конце 2023 года, но она все равно может стать идеальным кандидатом для Game Pass, так как относится к жанру, особенно подходящему для каталога, — многопользовательский файтинг с участием самых известных персонажей Nickelodeon.